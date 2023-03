Inter, acquisto saltato: “Bloccati i conti di Zhang”

La rivelazione che riporta il calciatore a parlare di Inter, sua ex squadra nel 2020, a pochi giorni dal match di campionato contro la Fiorentina

L’Inter è proiettata al futuro nella speranza di poter chiudere qualche colpo grosso sul mercato, nonostante un budget a disposizione piuttosto limitato dalle evidenti difficoltà economiche che la gestione del presidente Steven Zhang continua a portarsi dietro da qualche anno. Ciò su cui la dirigenza nerazzurra concentrerà la maggior parte delle energie, comunque, restano le operazioni in uscita. Soprattutto quelle che porteranno ad una lauta remunerazione, se concluse nel modo giusto: da Joaquin Correa, passando per Marcelo Brozovic, Denzel Dumfries e Robin Gosens.

Restando in chiave mercato, ben prima che Gosens e Dimarco diventassero protagonisti della formazione nerazzurra di Simone Inzaghi, l’Inter aveva messo in piedi una rosa piuttosto competitiva che avrebbe potuto puntate ai vertici della classifica senza grosse difficoltà. Dunque, in questo sguardo al passato, l’ex terzino sinistro nerazzurro Cristiano Biraghi ha voluto ricordare la sua esperienza in nerazzurro a pochi giorni dalla disputa dell’incontro di campionato contro la sua Fiorentina. Queste le sue parole, dal sapore di rivelazione, per ‘La Gazzetta dello Sport’: “Non può non essere una sfida emozionante, soprattutto in quello stadio. Ci sono cresciuto come tifoso e giocatore. In campo però non ci penserò, farò di tutto per far vincere la mia squadra”. Parole importanti per il grande ex della sfida, che ha discusso anche del mancato riscatto nella stagione 2020: “Non ho rimpianti. Dovevo essere acquistato a titolo definitivo ma a causa del Covid furono bloccati i conti del presidente Zhang, così il club decise di prendere Kolarov e Darmian a zero per coprire le fasce. Sono rientrato a Firenze con ancora più fame di prima”.

Biraghi tra Inter e Fiorentina verso l’incontro in campionato

Biraghi ha poi concluso la sua lunga chiacchierata con un avvertimento da prendere in considerazione: “Nel match dell’andata c’era una Fiorentina focosa e impulsiva. Pensare di prendere in casa quattro gol è brutto. Adesso siamo più maturi, anche se sappiamo che quella di sabato sarà una gara molto complicata”.

Inter avvisata, dunque. La Fiorentina si recherà a San Siro con la voglia di conquistare l’ennesima vittoria consecutiva di questa ottima fase di campionato. Gli uomini di Vincenzo Italiano sanno essere molto pericolosi in fase offensiva, un motivo in più per la difesa nerazzurra di fare gli straordinari contro una formazione ostica sulla carta. Inzaghi, va ricordato, dovrà fare a meno di Milan Skriniar alle prese con l’infortunio alla schiena che lo starebbe costringendo al riposo forzato più del dovuto.