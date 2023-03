È un’Inter senza futuro (e con poche idee)

Sarebbe l’occasione ideale per una rivoluzione necessaria, anzi obbligata, ma per cambiare tanto o quasi tutto occorrerebbero degli investimenti. Impossibile con Suning

È un’Inter senza futuro. D’altronde come può averlo, un futuro, un club con una proprietà senza portafoglio. Praticamente inesistente. Con la squadra diretta conseguenza: una buona squadra non da Scudetto, ma nemmeno da 20 e passa punti dalla vetta, che in Champions sta andando ben oltre le attese. Ricordiamo il girone da chi era composto… Tra svincolati e prestiti, così si sta tirando avanti in viale della Liberazione e così si proseguirà a meno di un cambio al timone. Per forza di cose, quindi, più di qualche giocatore tra quelli in scadenza dovrà rinnovare. Incredibile, però, continuare a dare 4 milioni a de Vrij, in fase calante e da tempo una riserva. Normale che poi Bastoni te ne chieda 6-7…

Sarebbe l’occasione ideale per una rivoluzione necessaria, anzi obbligata, ma per cambiare tanto o quasi tutto occorrerebbero degli investimenti. Impossibile con Suning. Per rinnovare la rosa una strada percorribile, diciamo anche l’unica sarebbe quella che prevede un grosso ‘sacrificio’ sul mercato, ovvero la cessione di uno tra lo stesso Bastoni, Barella e Lautaro. Certo, a patto che poi una larga parte dei soldi incassati venga davvero reinvestita in sede di campagna acquisti. Nel 2021, per esempio, non fu così.

È un’Inter senza futuro, ma anche con poche idee. Vista la situazione, Marotta e Ausilio hanno sicuramente fatto un ottimo lavoro in questi anni. Entrambi, tuttavia, hanno manifestato al contempo poca ‘fantasia’ sul mercato, lavorando sempre con gli stessi agenti e, di conseguenza, sempre per gli stessi nomi. L’andazzo resta questo. Ma anche scarso coraggio su certe scelte, dalla mancata cessione di Skriniar poi perso a zero (pessima la gestione del tutto) al mancato inserimento di qualche elemento fresco (dei giovani buoni l’Inter li ha) in una rosa diventata nel frattempo vecchia e dunque logora. I soldi è vero che non ci sono, ma quei pochi – specie nell’ultimo anno e mezzo – un po’ sono stati spesi male.