120 milioni e doppio colpo: coinvolta anche la Juve

Durante la sosta c’è stato uno scossone in Europa con l’esonero di Nagelsmann e l’arrivo al Bayern di Tuchel. Un cambio che potrebbe toccare il mercato Inter

Simone Inzaghi pensa alla ripartenza con la gara contro la Fiorentina, ma non tutti gli allenatori hanno potuto lavorare con calma nell’ambito dell’ultima sosta per gli impegni delle nazionali. C’è chi come Nagelsmann ha perso il posto.

Il tecnico tedesco è stato esonerato proprio a margine della pausa e sostituito dal connazionale Thomas Tuchel, reduce da un’esperienza al Chelsea conclusasi nel modo peggiore. Il neo allenatore del Bayern si è anche presentato in conferenza stampa spiegando: “È un onore, oltre che un riconoscimento, ricevere la richiesta del Bayern. Con questa rosa, si possono vincere tutti i titoli possibili. Mi spiace per come è avvenuto il tutto, non è il mio modo di comunicare e di muovermi. Prima di qualche giorno fa non avevo mai avuto contatti con il Bayern, ero convinto di accettare un altro incarico all’estero. Non stavo trattando con altri club per fare pressione al Bayern, non è da me”. Si prepara quindi ad iniziare un nuovo capitolo della propria carriera Tuchel che ha ricevuto una chance importante in un contesto di livello elevato, senza alcun margine d’errore. Appare chiaro come a fene stagione la società dovrà poi modellare la nuova squadra sui dettami del tecnico.

Calciomercato, Inter e Juventus rischiano: il nuovo Bayern può puntare su Bastoni e Vlahovic

Il Bayern Monaco può ancora andare a caccia di una clamorosa doppietta campionato-Champions, ma avrà bisogno del massimo anche dal nuovo allenatore, che intanto potrebbe influenzare anche le future scelte del club.

L’ex Chelsea potrebbe divenire un pericolo anche per Inter e Juventus in termini di calciomercato, con i rossi bavaresi che potrebbero andare a caccia di alcuni big bianconerazzurri. I nomi in questione sono quelli di Dusan Vlahovic, che vive un momento particolare ed ha bisogno di rilancio, ed Alessandro Bastoni, che piace a Tuchel da tempi non sospetti. Entrambi sarebbero possibili colpi in canna dei bavaresi. Servirebbero però non meno di 120 milioni di euro per la coppia made in Juve e Inter.

Per il centrale italiano dei nerazzurri una cifra di 55-60 milioni potrebbe essere intrigante, con la società di Suning ‘obbligata’ a cederlo qualora non trovasse l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza 2024. A quel punto, per un prezzo del genere, sarebbe inevitabile pensare ad un addio.