Il grande ritorno di Icardi: clamoroso affare ‘due per uno’

Il seguente intreccio di mercato rischia di spiazzare letteralmente tutti. L’ex Inter può ora tornare nuovamente in Italia costringendo un bomber di A a dire addio

L’esperienza trascorsa da Mauro Icardi all’Inter è stata, per certi versi, fin troppo discutibile. Tra lui e i tifosi nerazzurri è, infatti, stato odio e amore: in quanto, a quel sentimento di puro affetto iniziale che c’è stato tra le due parti, è poi susseguito un certo disdegno.

Nonostante tutti quei sei lunghi anni trascorsi a Milano, dove l’ex Sampdoria ha messo a segno vere e proprie caterve di gol, 124 per la precisione più altri 29 assist, Mauro Icardi aveva fatto trapelare qualche malcontento di troppo all’epoca: dove, il primo ad essersi detto contrariato sul tutto, è stato lo stesso Luciano Spalletti, tecnico che sedeva sulla panchina dell’Inter in quei tempi. Da quel momento in poi, il bomber argentino è sostanzialmente finito fuori rosa per poi lasciare Appiano nell’estate successiva.

Un amore conclusosi nel peggiore dei modi quello tra Icardi e i tifosi interisti…Anche se, nonostante questo, c’è una buona fetta di loro che non dimentica quanto di buono fatto dal classe ’90 e che lo rivorrebbe perciò a Milano. A onor del vero infatti, pur restando lontano dalla Lombardia in questi ultimi anni, il centravanti nato a Rosario ha sempre e comunque dimostrato di sapere ancora come si fa gol. Già 9 reti e 6 assist, per lui, messe a referto in questa sua prima esperienza trascorsa in Turchia al fianco del Galatasaray.

Non a caso, visti anche i problemi legati all’attacco dell’Inter di cui tutti quanti siamo ormai a conoscenza, negli ultimi tempi si è parlato a proposito di un suo potenziale riapprodo in Italia: ritorno che, eventualmente, potrebbe materializzarsi sì in Serie A, ma difficilmente al fianco dei nerazzurri. Ecco svelato da qui, invece, l’intreccio che rischia di coinvolgere il capocannoniere del nostro campionato.

Calciomercato, il Psg non molla Osimhen: i parigini pensano all’inserimento di Icardi e Paredes nell’affare

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente da ‘RMC Sport‘ nelle ultime ore, il Psg continua a restare insistentemente sulle orme di Victor Osimhen, al che avrebbe già individuato un ipotetico piano per provare a mettere definitivamente le mani su di lui.

De Laurentiis e i suoi valutano, non a caso, il forte bomber nigeriano dai 100 milioni di euro in su: cifra che, perlomeno nel corso della prossima estate, i parigini non possono minimamente permettersi (suona strano dirlo, visti i precedenti, ma è così). Sempre a detta di quanto riferisce il portale transalpino, quindi, il Psg potrebbe, di conseguenza, finire per provare ad abbassare le pretese del Napoli provando ad inserire nell’affare i cartellini di Mauro Icardi e Leandro Paredes come potenziali contropartite tecniche dando vita così al ritorno del centravanti argentino in Italia. Da vedere, però, se i due calciatori accettino, inoltre, la seguente destinazione. Ancora tutto in ballo, dunque.