L’Inter ‘gela’ la Juve al fotofinish: finale ad alta tensione, Lukaku e Handanovic espulsi

Pagelle e tabellino del derby d’Italia tra Juventus e Inter andato in scena all’Allianz Stadium e valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia

L’Inter pareggia allo scadere in casa della Juventus arrestando l’emorragia di sconfitte. Finale ad altissima tensione, espulsi Lukaku e Handanovic quest’ultimo scontratosi a muso duro con Cuadrado (che dalle immagini pare tenti di rifilargli un pugno) dopo il triplice fischio. Per la squadra di Inzaghi un ottimo risultato in vista del ritorno del 26 aprile e delle prossime importanti sfide a Salerno e Lisbona in Champions.

La Juve ha maggior ritmo quando deve costruire, ma nel primo tempo è l’Inter ad avere le occasioni migliori per andare a rete. Brozovic calcia addosso a Perin da buonissima posizione; su Dimarco c’è il salvataggio in scivolata di Bremer; D’Ambrosio di testa, da due passi sugli sviluppi di calcio d’angolo, manda alto. La squadra è comunque visibilmente tesa, e non troppo unita: il solito Barella si lamenta per un mancato passaggio e Lautaro si arrabbia con Dimarco per un cross errato.

Nel secondo tempo quasi si gioca a una porta, quella bianconera, con l’Inter che però sbaglia tanto, anzi troppo negli ultimi quindici metri. E come spesso accade, come sempre accaduto nelle ultime partite arriva la doccia fredda. 82′, Gosens costretto a stringere al centro area, Cuadrado riceve palla tutto solo e in diagonale conclude a rete con deviazione finale di Bastoni. È il gol che sembra regala la vittoria e mezza finale a una Juve che è il ritratto del cinismo, invece nei secondi finali Bremer tocca ingenuamente la palla con la mano e Massa assegna il rigore che Lukaku non sbaglia. Il belga poi esulta, per Massa stesso provocando i tifosi juventini (dalla Curva partito qualche ululato razzista), beccandosi il secondo giallo. Salterà il match ritorno del 26 aprile, idem Cuadrado e Handanovic, che si prospetta a dir poco incandescente.

Pagelle e tabellino Juventus-Inter

TOP

ACERBI – Partita da grandissimo difensore. Tosto ma non cattivo, Vlahovic contro di lui ha sempre perso.

FLOP

LAUTARO – Nella ripresa dà una mano anche in difesa, ma quando è a ridosso dell’area bianconera la palla sembra scottargli tra i piedi. Un mese fa, ormai, il suo ultimo gol. Un ulteriore dato allarmante per questa Inter.

JUVENTUS-INTER 1-0

82′ Cuadrado

JUVENTUS (3-5-2): Perin 6; Gatti 6,5, Bremer 6,5, Danilo 6,5; Cuadrado 6, Fagioli 5,5 (64′ Miretti 5,5), Locatelli 5,5, Rabiot 6, Kostic 5,5; Di Maria 5,5 (64′ Chiesa 6), Vlahovic 5 (73′ Milik 5). All.: Allegri

INTER (3-5-2): Handanovic 6; D’Ambrosio 6,5 (81′ Dumfries s.v.), Acerbi 7, Bastoni 6,5; Darmian 6,5, Barella 6, Brozovic 6,5 (81′ Asllani s.v.), Mkhitaryan 6, Dimarco 6 (67′ Gosens 5,5); Dzeko 6,5 (67′ Lukaku 6,5), Lautaro 5,5 (85′ Correa). All.: Inzaghi

ARBITRO: Massa di Imperia

AMMONITI: Brozovic, Lukaku, Miretti, Cuadrado

ESPULSI: Lukaku, Handanovic, Cuadrado