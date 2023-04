DIRETTA Serie A, Salernitana-Inter: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta la Salernitana di Paulo Sousa nella 29esima giornata di Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter è di scena sul campo della Salernitana nel primo anticipo del venerdì che apre la ventinovesima giornata del campionato di Serie A, decimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che stanno vivendo periodi di forma diametralmente opposti che sarà diretta da Fabbri di Ravenna.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dal pareggio contro la Juventus nella gara di andata delle semifinali di Coppa Italia e privi dello squalificato D’Ambrosio, vanno a caccia di un successo per fermare la striscia di tre sconfitte di fila rimediate contro lo Spezia, la stessa Juve e la Fiorentina, per scavalcare almeno momentaneamente il Milan al terzo posto in classifica. Dall’altro i granata dell’ex Paulo Sousa, puntano ad allungare la serie di cinque risultati utili fatti di una vittoria seguita da quattro pareggi per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. All’andata l’Inter si impose con il risultato di 2-0 grazie ai gol di Lautaro Martinez e Barella. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Arechi in tempo reale.