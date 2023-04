Boniek esclusivo su TvPlay: “Partita senza pronostici, Allegri un grande”

L’ex centravanti bianconero e vicepresidente UEFA ha discusso sul tema Juventus nel corso della trasmissione in diretta sul canale Twitch ‘TvPlay’

Inter e Juventus hanno dato spettacolo sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium di Torino durante la semifinale d’andata di Coppa Italia, al netto dello spiacevole episodio avvenuto sul finale di partita. Ora è tempo che ciascuna delle due pensi al turno intermedio di campionato prima della sosta pasquale, per poi riaccendere la rivalità sul campo nella sfida di ritorno.

Ai bianconeri toccherà l’ostico avversario della Lazio di Maurizio Sarri, ben piazzata tatticamente e considerata una spanna sopra i rivali anche dall’ex centravanti Zbigniew Boniek. Intervistato in esclusiva dai microfoni di ‘calciomercato.it’ in diretta su ‘TvPlay’, il vicepresidente UEFA ha tuttavia inespresso il proprio giudizio sulla favorita: “Sarà una bella gara, molto interessante. La Juventus ha giocato bene ultimamente, la Lazio è molto forte. Non credo si possano fare pronostici“.

Boniek su Juve e Allegri, grande fiducia al tecnico

L’attenzione di Boniek è poi andata a finire sul tecnico bianconero Massimiliano Allegri, sempre accolto dalle voci di addio ma molto vicino alla riconferma.

“Non sono io a decidere se confermarlo in panchina. A me comunque piace, credo sia uno degli allenatori migliori in circolazione“, ha ammesso. Una chiave di lettura interessante per tutti i tifosi bianconeri che fino a poco tempo fa era piuttosto comune a quella che interessava la controparte nerazzurra, ancora oggi alle prese con tanti interrogativi sulla questione Simone Inzaghi.