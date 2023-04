L’Inter pesca dalla Ligue 1: nuovo bomber da 20 milioni

I nerazzurri provano a rifarsi il look in attacco. Questa volta il possibile rinforzo può giungere direttamente dalla Francia. Svelati tutti i potenziali scenari

Il brutto momento attraversato nel periodo di marzo dai nerazzurri non può e non deve gettare assolutamente nello sconforto totale la squadra di Simone Inzaghi che deve, anzi, provare a tornare il prima possibile ai propri ritmi garantiti ad inizio stagione.

A onor del vero, infatti, Lautaro e compagni hanno momentaneamente perso la seconda posizione in classifica, in questo momento occupata dalla squadra di Maurizio Sarri. Son bastate ai nerazzurri le tre sconfitte accusate contro Spezia, Juventus e Fiorentina per far sì che gli stessi vice campioni d’Italia scalassero al ribasso alcune posizioni nella griglia generale di Serie A. Un momento tutt’altro che semplice il loro, ma che nonostante questo ha già fatto scattare qualcosina all’interno dei meccanismi della squadra guidata attualmente da Simone Inzaghi.

Ciò che si è evinto nelle ultime partite disputate da parte dei nerazzurri, però, è la fatica con cui la stessa truppa interista non sia riuscita a gettare la palla in rete con la giusta continuità. Per esempio, dopo che il ‘Toro’ fallì un calcio di rigore a La Spezia, ci volle l’ausilio di Lukaku per pareggiare momentaneamente i conti, sempre dagli undici metri peraltro. Per il resto, anche nelle gare successive i nerazzurri hanno sciupato fin troppe occasioni (proprio come testimoniato dalle due chance fallite, una per parte, da ‘Big Rom’ e Dumfries).

E’ proprio questo, non a caso, ciò che deve spingere Marotta e Ausilio ad andare alla ricerca di un nuovo attaccante in vista della prossima estate: centravanti che, questa volta, potrebbe giungere direttamente dalla Ligue 1. No, non stiamo parlando di Jonathan David e nemmeno di Alexandre Lacazette, bensì di qualcun altro che, man mano, si sta avvicinando sempre più ai loro livelli.

Calciomercato Inter, stagione super per Openda: ecco come può arrivare ad indossare la casacca nerazzurra

Tra i centravanti che, quest’anno più che mai, si stanno mettendo in grossissima evidenza nel campionato di Ligue 1 c’è anche lui: Lois Openda, attuale prima punta del Lens che, a suon di reti, sta trascinando la sua squadra verso una vera e propria cavalcata.

Già 15 le reti messe a segno in stagione dal giovane classe ’00 e che, non a caso, hanno permesso agli stessi francesi di piazzarsi momentaneamente al secondo posto della classifica generale di Ligue 1. C’è da dirlo, la squadra guidata attualmente da Franck Haise ha sorpreso tutti sin qui, al che in tanti hanno oramai iniziato a simpatizzare per il Lens – sino a questo momento vera e propria sorpresa del campionato, lo ribadiamo – sperando in un piazzamento tra le prime tre della classe sino al termine della stagione (il che vorrebbe dire Champions League).

Come giusto che sia, d’altronde, la prima e la seconda posizione garantirebbero a fine stagione un piazzamento all’interno del tabellone di Champions della prossima stagione, mentre, il terzo posto garantirebbe ‘solamente’ alla terza forza del campionato il cosiddetto spareggio per giocarsi in seguito la qualificazione alla prossima edizione della Coppa Campioni. In caso di mancato raggiungimento di questo traguardo però, che Fofana e compagni si sono inevitabilmente prefissati a stagione in corso per via degli ottimi risultati conseguiti, Lois Openda potrebbe anche finire per dire addio.

Difatti, visti i suoi sorprendenti numeri, il forte centravanti belga potrebbe finire per essere proposto, tramite l’ausilio dei propri agenti, a tutta una serie di squadre: magari anche all’Inter, complici le loro problematiche nel proprio reparto avanzato di cui tutti quanti noi siamo ormai a conoscenza. Peraltro, il calciatore è rappresentato dagli stessi intermediari di Zinho Vanheusden, difensore centrale di attuale proprietà dell’Inter, girato momentaneamente in prestito all’AZ Alkmaar. In conclusione, ci preme dire ugualmente che Openda, oltre che una folta concorrenza, ha anche un valore economico attorno ai 20 milioni di euro.