Perisic e il ritorno all’Inter: scambio da fantamercato

Spunta il come e il quando il croato potrebbe rientrare a Milano. La seguente suggestione di mercato è clamorosa ma non impossibile

E’ trascorso poco meno di un anno dal momento in cui Ivan Perisic ha definitivamente detto addio all’Inter per poi accasarsi al Tottenham, in quanto fortemente voluto dal suo ex tecnico Antonio Conte che, peraltro, ha rescisso coi londinesi proprio nella scorsa settimana.

Alquanto altalenante il momento di forma che gli ‘Spurs’ stanno affrontando in questa edizione di Premier League, così come quello di Ivan Perisic che sta sì trovando un più che discreto minutaggio, ma non di certo la stessa rilevanza ha avuto all’Inter dove, non a caso, era risultato decisivo nella passata stagione mettendo a referto la bellezza di 10 reti e 9 assist. Quest’anno, invece, il forte laterale croato è stato in grado di totalizzare 38 presenze stagionali condite da 1 sola misera rete ma da 10 buonissimi assist complessivi.

Non per nulla però, Ivan Perisic non ha mai e poi mai fatto mancare il proprio sostegno alla ‘Beneamata’, proprio come testimoniato dall’in bocca al lupo che rivolse nei confronti dei suoi ex compagni in ottica della finale di Supercoppa che si disputò contro il Milan nella scorsa metà di gennaio (e non fu il solo ed unico episodio di circostanza).

In tanti stavano, non a caso, ipotizzando negli ultimi tempi un suo eventuale ed ipotetico ritorno a Milano: scenario che non è ancora del tutto da escludere. Per quale motivo? Se non altro per il fatto che, nonostante tutto e tutto, l’attuale numero 14 del Tottenham non ha, in alcun momento, rinnegato il proprio passato né tantomeno rimosso l’Inter dal proprio cuore. Occhio a questa suggestione di mercato alquanto clamorosa. Due le possibilità per far sì che tutto questo accada.

Calciomercato Inter, spunta l’ipotesi ritorno per Perisic: occhio al potenziale scambio con de Vrij e non solo

Un eventuale ed ipotetico ritorno di Perisic a Milano resta sì, momentaneamente, alquanto complicato ma non del tutto impossibile. Questa cosa, ci porta dunque a fare riferimento a due possibili soluzioni. Una di queste, è quella che ci riconduce al potenziale scambio con Stefan de Vrij.

In caso di scambio con l’olandese, o qualora il Tottenham dovesse liberarlo non a zero ma quasi – cosa che la Roma fece già in passato con Dzeko regalandolo di fatto all’Inter – Ivan Perisic potrebbe, anche, finire per fare ritorno a Milano nella prossima estate. Per quanto de Vrij possa essere, infatti, vicino al rinnovo – con l’intesa definitiva che dovrebbe essere trovata sulla base di un biennale a cifre leggermente inferiori ai 4 milioni di euro – l’ex difensore centrale della Lazio non disdegnerebbe minimamente una possibile esperienza estera (cosa ribadita recentemente anche dal suo agente Pastorello, il quale aveva ammesso che sia lui che il diretto interessato si stessero guardando attorno).

Questa sua volontà potrebbe, magari, portarlo a far meta direttamente in Premier League. E’ vero, non c’è neanche da nasconderlo, in questo momento si tratta solamente di una pura suggestione di mercato, ma nel caso in cui questa possibilità di scambio dovesse seriamente prendere quota, con ogni probabilità, né de Vrij né tantomeno Perisic finirebbero per dire di no. Chissà, dunque, cosa potrebbe avvenire in estate.