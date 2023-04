Calciomercato Inter, è tutto fatto: “Firma dopo la coppa”

Eccola qui, la fumata bianca tanto attesa: per l’Inter non è più possibile sperare in un accordo a zero. Il giocatore a lungo inseguito è pronto ad apporre la firma sul rinnovo dopo la partita di coppa

A Roma sono tutti in attesa della firma ufficiale, che dovrebbe arrivare dopo l’incontro di coppa fuori casa contro il Fayenoord o il ritorno in casa. Per l’Inter si può parlare di una piccola delusione. Piccola perché i dirigenti non sono mai stati convinti al 100% dell’affare, e poi per via del rinnovo in dirittura di arrivo con Stefan de Vrij.

Si sarà capito, il soggetto della discussione è l’inglese Chris Smalling, che ha finalmente preso la decisione sul suo futuro. A quanto pare il forte difensore della Roma non ha più dubbi, e ha voglia di formalizzare al più presto possibile le sue nuove intenzioni.

Ne sarà felice José Mourinho, che in tutti questi mesi ha caldeggiato in ogni modo possibile la conferma di Smalling in maglia giallorossa. Non a caso Smalling è una delle pedine più utilizzate in assoluto dal tecnico portoghese. In classifica, per il minutaggio, sopra Chris c’è solo Rui Patricio. Ultimamente Smalling sta giocando alla grande. In realtà ha sempre fatto bene alla Roma, ed è per questo sempre stato amato dai tifosi. Quando arrivò nel 2019 acconsentì a ridursi di tanto l’ingaggio per giocare con i colori giallorossi. E ora è pronto a rinnovare. Manca solo la firma, che dovrebbe arrivare dopo la sfida di coppa contro il Fayenoord.

Firma dopo la partita di coppa: Smalling sposa la storia giallorossa

L’inglese è stato accontentato, avrà un biennale con opzione per un terzo anno. E guadagnerà intorno ai 3,5 milioni più bonus a stagione. Almeno queste solo le voci che si sono levate nell’ambiente dopo l’ultimo incontro fra l’agente di Smalling e Thiago Pinto, tenutosi il giorno di Pasqua.

Smalling aveva sempre fatto capire di voler restare alla Roma, ma si era detto anche scontento dei tentennamenti del club. Poteva ottenere un ingaggio più alto altrove. All’Inter o alla Juventus, per esempio. O in qualche squadra di Premier. Ma l’amore dei tifosi e le insistenze di Mourinho hanno fatto la differenza. Anche se non è detto che il portoghese resterà a fine stagione nella Capitale…

Ha prevalso comunque la voglia del difensore di restare a Roma, dov’è da tempo si sente un leader. I Friedkin hanno dato il loro benestare all’accordo. E ora Tiago Pinto dovrà solo chiudere la trattativa con l’agente del calciatore arrivando a una firma. Entro fine mese, o prima, arriverà l’ufficialità. O almeno dovrebbe… A Roma può succedere di tutto.

Tramontata la pista Smalling, l’Inter insiste su de Vrij

De Vrij avrebbe già accettato di rinnovare il suo contratto con l’Inter dopo settimane di discussioni e dubbi. In realtà l’olandese ha sempre dato priorità al club nerazzurro, pur ammettendo di essere tentato dalla possibilità di trovare un altro club in cui giocare titolare. Quell’offerta non è arrivata o non lo ha soddisfatto in pieno. E così il giocatore dovrebbe presto rinnovare con l’Inter.

Si parla di un accordo che prevede un biennale a 5 milioni l’anno, quindi con scadenza a giugno 2025. Ufficialità dovrebbe arrivare a breve, in caso di sì definitivo. Intanto però dall’Inghilterra si parla di un fantomatico scambio fra de Vrij e Perisic. Sembra una trattativa senza molto senso. Se il Tottenham avesse voluto prendere il difensore olandese, lo avrebbe fatto a zero, dato che è ancora in scadenza.

Tempo fa Pastorello, agente di de Vrij, ha ammesso che il suo assistito gradirebbe un’esperienza all’estero, magari proprio in Premier. Tuttavia, per l’ex difensore centrale della Lazio non sono arrivate proposte all’altezza delle sue aspettative. Ed è per questo che probabilmente resterà a Milano. Pure da riserva.