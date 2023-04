Un altro Lukaku: “Anche lui vuole tornare all’Inter”

Il centravanti non sarebbe il solo ad aver espresso il desiderio di tornare all’Inter, ecco l’incredibile scenario di mercato che fa contento Inzaghi

Era stato uno dei calciatori più preziosi dell’annata Scudetto, facendo coppia con Lautaro Martinez nel duo della ‘Lu-La’. Pioggia di reti e assist che hanno permesso all’Inter di primeggiare in Serie A e fare grandi passi avanti anche in Europa, in un crescendo di prestazioni convincenti.

Poi la maxi cessione al Chelsea che ha permesso al club nerazzurro di rifocillare le casse societarie, ma al contempo ha donato a Simone Inzaghi nuova forza lavoro in quantità ridotta rispetto al passato per ripetere nuovamente quanto fatto da Antonio Conte in precedenza. L’annata di Romelu Lukaku in Premier League non è stata convincente, anzi ha ombreggiato alle spalle dei supertalenti di cui disponeva il club inglese. E quindi ha fatto mente locale di come le cose, in quel di Appiano Gentile, fossero nettamente migliori. Ha espresso il desiderio di fare ritorno a Milano e grazie alla maestria di Giuseppe Marotta, il centravanti belga ha avuto vita facile. La sua stagione attuale non può dirsi delle migliori, al netto di una condizione fisica non propriamente ottimale, e in ogni caso dovrà fare rientro in Inghilterra al termine dei giochi per capire cosa ne sarà del suo futuro. La permanenza, però, è molto improbabile. E infatti l’Inter tenterà comunque la strada del prolungamento del prestito per creare competitività anche il prossimo anno.

Calciomercato, Perisic come Lukaku: ritorno clamoroso all’Inter

Come Lukaku, anche un altro calciatore influente del passato avrebbe fatto trapelare un minimo di insoddisfazione tra le file del Tottenham e vuole fare rientro a Milano il prima possibile. Si tratta di Ivan Perisic, l’esterno sinistro devastante che aveva permesso a Conte di raggiungere standard offensivi incredibili proprio al servizio del duo di attaccanti.

Per permettere il suo reintegro, però, l’Inter ha bisogno di tre garanzie. La prima è data dalla cessione di Robin Gosens verso i lidi della Bundesliga per liberare uno slot utile, senza lasciar partire affatto l’altro esterno Federico Dimarco. In secondo luogo, il Tottenham dovrebbe agevolare l’Inter nella trattativa di trasferimento a costo zero o quasi, del resto il croato detiene ancora un anno di contratto e a trentaquattro anni non possono avere grosse pretese sul costo complessivo dell’operazione. Infine bisognerebbe strappare il sì definitivo del calciatore, attualmente sotto contratto con gli ‘Spurs’ per 6 milioni di euro di ingaggio da spalmare in due anni. Così con il Decreto Crescita a fungere da ausilio, Perisic potrebbe davvero respirare ancora l’aria nerazzurra. E chissà che non possa tornare anche Conte per un duo magistrale.