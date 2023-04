Formazioni UFFICIALI Inter-Monza: Correa con Lukaku, c’è Asllani

By

I ventidue che scenderanno in campo fra poco al ‘Meazza’ per il match valevole per la 30esima giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni della gara tra Inter e Monza di scena al ‘Meazza’ e valevole per la 30esima giornata di Serie A.

Inzaghi fa turnover in vista del ritorno di Champions col Benfica. In difesa torna de Vrij, al centro della mediana c’è Asllani a scapito di Brozovic. Sull’out mancino si rivede Gosens, davanti fuori Lautaro e Dzeko a vantaggio del tandem Lukaku-Correa. Sponda brianzola, Palladino si affida al 3-4-2-1: Sensi e Colpani alle spalle di Dany Mota.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-MONZA

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Correa, Lukaku. All.: Inzaghi

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Sensi, Colpani; Mota

ARBITRO: Pairetto di Nichelino