Marotta: “Importante come quella di mercoledì. Ausilio a Barcellona, vi spiego”

Le dichiarazioni dell’Ad nerazzurro prima del match tra Inter e Monza valevole per la 30esima giornata di Serie A

“La partita di stasera è importante quanto quella di mercoledì col Benfica”. Questo il ‘messaggio’ che lancia Marotta all’indirizzo di Inzaghi e della squadra prima del fischio d’inizio della sfida col Monza. Che l’Inter, un punto nelle ultime quattro di campionato, è chiamata a vincere per restare ben agganciata al treno Champions. C’è la possibilità di superare il Milan, oggi frenato al ‘Dall’Ara’ dal Bologna di Thiago Motta.

“L’Inter deve onorare ogni impegno nel migliore dei modi – ha aggiunto l’Ad nerazzurro al microfono di ‘Sky Sport’ – È all’apparenza facile, ma in realtà molto difficile poiché arriva in un periodo di tour de force”. Seconda gara consecutiva da titolare per Asllani: “Siamo molto contenti di averlo acquistato – sottolinea Marotta – Sta trovando lo spazio giusto considerato che solo quest’anno ha fatto il salto dalla provincia. Ha le qualità e il tempo per recitare un ruolo da protagonista in futuro”.

Il CEO interista fa poi i complimenti a Inzaghi per la vittoria al ‘Da Luz’ di martedì scorso: “Ha avuto meriti importanti in questo cammino di Champions che possiamo considerare sorprendente visto il girone. L’allenatore è il leader del gruppo, che è chiamato a caricare. E deve fare delle scelte. Sta alla società supportarlo. Chiaramente è sempre esposto alle critiche, ma gli allenatori sono sempre molto temprati e devono essere bravi a catalogare da dove arrivano le critiche”.

Chiosa sul mercato, precisamente sull’incontro di Ausilio col Barcellona. Marotta non approfondisce l’argomento: “In questo momento lui deve girare ed avere contatti in vista della prossima stagione. Nulla di straordinario, un dirigente deve girare e lui lo sa fare