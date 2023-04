Blitz Inter a Barcellona: maxi scambio per Dumfries

L’arrivo del direttore sportivo nerazzurro Ausilio nel capoluogo catalano ha destato stupore generale, ecco l’ipotesi di mercato che non sfugge a Xavi

Inter e Barcellona sembrano vivere due situazioni delicate che, seppur dissimili, hanno come comune denominatore l’ambito economico. Perché se da un lato i nerazzurri hanno assoluto bisogno di rimpolpare le casse societarie con nuova materia prima derivante per lo più da cessioni di grosso calibro, sino ad arrivare alla soglia minima di 60 milioni di euro di ricavato; dall’altra i blaugrana devono ridurre drasticamente il monte ingaggi al fine di far rientrare nel progetto tecnico di Xavi alcuni dei calciatori più importanti e promettenti dello scenario calcistico internazionale, fra cui il giovanissimo centrocampista Gavi.

E chissà che con l’avvento della sessione estiva di mercato le due realtà possano combinarsi fra loro, venendosi incontro con qualche trattativa equo-solidale che possa giovare ad entrambe. Nelle ultime settimane si era discusso molto sulla possibile partenza di Franck Kessié, elemento piuttosto marginale per il tecnico spagnolo, in cambio dell’approdo di Marcelo Brozovic, reduce dalla ‘soffiata’ di posto da parte del compagno di reparto Hakan Çalhanoğlu a seguito dell’infortunio rimediato in autunno. Questa ipotesi tuttavia non troverebbe conferme, se non qualche lieve accenno di interesse e nulla più. Al contrario, però, il Barcellona avrebbe ritrovato vigore per tentare l’assalto all’esterno destro Denzel Dumfries, uno degli obiettivi più seguiti sul mercato estero. Il blitz nerazzurro del direttore sportivo Piero Ausilio in Spagna negli scorsi giorni potrebbe infatti aver avuto un ruolo importante anche sul fronte mercato.

Calciomercato, Xavi non molla Dumfries: pronta la contropartita

L’esterno olandese ha da poco siglato un nuovo accordo con la nota società statunitense di gestione degli affari sportivi Wasserman, dopo l’addio a Rafaela Pimenta che aveva ereditato dal compassato Mino Raiola la procura delle sue prestazioni.

Questi potrebbero dunque valutare l’inserimento di una buona parole in un eventuale affare tra Inter e Barcellona per la cessione del cartellino di Dumfries, sempre non al di sotto dei 40 milioni di euro. L’affare, tuttavia, troverebbe il muro del Fair Play Finanziario proprio a scapito del club spagnolo che potrebbe tuttavia aggirare il sistema inserendo nella trattativa due contropartite tentando quindi un maxi scambio. La prima opzione potrebbe essere il difensore centrale Samuel Umtiti, rilanciatosi egregiamente con la maglia del Lecce proprio in Serie A, di rientro dal prestito a fine stagione; la seconda ricadrebbe sul profilo del terzino Jordi Alba, vecchia leva blaugrana agli sgoccioli della propria esperienza a La Masia. L’Inter, però, rispedirebbe subito al mittente questa offerta. Dumfries via solo per una proposta interamente cash, almeno una trentina di milioni.