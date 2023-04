“Lo sappiamo tutti”: l’annuncio sulla pesante cessione dell’Inter

Nuove dichiarazioni in merito al mercato estivo dell’Inter che verrà. Tra i partenti c’è anche lui. I nerazzurri sono pronti a dirgli addio anche se “non sarà semplice”

Nel corso di quest’ultima stagione, dove l’Inter ha già racimolato 11 ko complessivi in campionato, sono venute meno tutta una serie di situazioni, talvolta anche extra-campo, inclusa quella di Marcelo Brozovic: centrocampista che, a detta della dirigenza nerazzurra, non ha più la stessa importanza che aveva una volta.

Complice la scoperta Calhanoglu lì in mediana, il quale ha già messo a referto 3 reti e 6 assist in quest’annata nonostante la posizione più che arretrata, e la splendida sorpresa Asllani – giovane centrocampista su cui l’Inter è seriamente intenzionata a puntare anche in futuro – l’intera direzione interista è arrivata al punto di pensare di poter fare a meno del croato anche in vista delle prossime stagioni.

C’è da dirlo: ad aver reso ancor più complicata la situazione dell’ex Dinamo Zagabria di quanto non lo fosse già, sono stati tutti quei infortuni accusati in questi ultimi mesi da Brozovic, ma che non hanno ugualmente impedito al classe ’92 stesso di prendere parte assieme al resto degli impegni della Nazionale croata, talvolta trascurando l’Inter.

Sono proprio questi tutti i motivi che si nascondono dietro alla potenziale cessione di Marcelo Brozovic: centrocampista che, come già anticipato da mesi e mesi, finirà per essere ceduto sotto la piena volontà della ‘Beneamata’. Ad ogni modo, la sua è una cessione che non sarà affatto semplice da piazzare – e a saperne qualcosa è lo stesso Fabrizio Biasin – con la soluzione Barça che resta al momento la più plausibile.

Basin a Tv Play: “Anche se l’ipotesi Barcellona non è ancora tramontata non sarà facile cedere Brozovic”

Il noto giornalista di ‘Libero’, Fabrizio Biasin, ha parlato ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ in onda sul canale Twitch di Tv Play a proposito della situazione Brozovic.

“Non è poi chissà quanto semplice piazzare Brozovic. In questo momento sono arrivato a pensare che la possibilità che vada a Barcellona non sia così remota. Non c’è da nasconderlo: in fondo sappiamo tutti quanti benissimo quanto interessi ai ‘blaugrana’. L’idea di quello scambio con Kessie? Non è ancora tramontata del tutto, in quanto resta tutt’ora un attuale ‘pallino’ di Ausilio, anche se l’ex Milan è approdato in Catalogna meno di un anno fa“.

Per il resto, noi possiamo solamente limitarci a dire che il suo futuro, o ancor meglio la sua destinazione, resta ancora tutta da decifrare…Anche se, proprio come appreso dalla redazione di ‘Calciomercato.it‘, in occasione dell’incontro tenutosi lo scorso giorno tra Ausilio e Alemany in Spagna, si è discusso a lungo anche del croato.