Rivoluzione a centrocampo: non solo Barella, 130 milioni

Sirene estere in arrivo non solo per il centrocampista cagliaritano ma anche per un altro calciatore che interessava moltissimo anche all’Inter. Dalla Premier ci provano così

L’estate che verrà si appresta ad essere, non soltanto, una delle più calde dal punto di vista climatico, ma anche sotto l’aspetto del calciomercato. A dover mettere in atto una vera e propria rivoluzione, infatti, non c’è solamente l’Inter bensì anche tante altre squadre estere, Liverpool a maggior ragione.

Ad essere sinceri, infatti, la squadra di Jurgen Klopp ha sin qui deluso ampiamente le aspettative. Eccezion fatta per il proprio cammino in Champions, dove ad aver eliminato Salah e compagni ci ha pensato il solito Real Madrid, reo di averli sconfitti anche nella finale europea dello scorso anno, i ‘Reds’ si trovano clamorosamente a rilento anche in campionato…E a testimoniarlo è proprio il loro ottavo posto in classifica. Dinanzi al Liverpool figurano, infatti, squadre del calibro di Brighton, Aston Villa e Newcastle che, per quanto possano e debbano considerarsi piacevoli sorprese, non possono certamente essere viste come squadre con un tasso tecnico superiore rispetto a quello di van Dijk e compagnia.

Tolti alcuni mostri sacri – vedasi i casi di Alisson, Alexander-Arnold e qualche altro – in molti verranno ceduti nel corso della prossima estate con l’intento di monetizzare qualcosina: cifra che verrà poi reinvestita in altri affari. Tra i tanti nomi finiti sul taccuino del Liverpool, infatti, figura non soltanto quello di Barella, bensì, anche quello di un altro calciatore per cui l’Inter nutriva, e continua ad avere tutt’ora, un particolare debole calcistico nei confronti di quest’ultimo. Svelata, ora, la possibile iniziativa da parte dei ‘Reds’.

Calciomercato Inter, non solo Barella nel mirino del Liverpool: affare da 130 milioni per lui e Mac Allister

Quella che metterà in atto il Liverpool nel corso della prossima estate, si appresta ad essere una vera e propria rivoluzione: rivoluzione che partirà, per l’appunto, proprio dal centrocampo. Questo il reparto in cui i ‘Reds’ proveranno ad ingaggiare anche e soprattutto Alexis Mac Allister.

Il centrocampista di attuale proprietà del Brighton, reo di aver già totalizzato 10 reti e 2 assist in stagione assieme agli inglesi, resta una vera e propria suggestione anche per l’Inter. Ad essere sinceri, infatti, i nerazzurri hanno più e più volte masticato l’idea di poter ingaggiare un giorno il classe ’98, senza successo sin qui però. Questo, se non altro per il fatto che, il vecchio ma pur sempre attuale ‘pallino’ di Ausilio ha già raggiunto una valutazione approssimativa sui 70 milioni di euro: cifra che, come ormai deducibile, l’intera società del ‘Biscione’ non può certamente permettersi.

Fatta tutta questa serie di premesse, insomma, a poter tendere un tentativo nei confronti di Mac Allister nel corso della prossima estate è proprio il Liverpool: club che proverà a far suo non solo il neo Campione del Mondo, ma anche Nicolò Barella, centrocampista che piace sin da sempre da Klopp e che ha raggiunto negli anni una valutazione attorno ai 60 milioni di euro all’incirca. Questa la cifra che i ‘Reds’ potrebbero arrivare a porre, eventualmente, sul tavolo dell’Inter per il forte centrocampista cagliaritano. Un investimento complessivo alquanto oneroso e da ben 130 milioni per questi due soli calciatori.