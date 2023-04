Brozovic vola a Madrid: scambio alla pari

Il croato è destinato a dire addio a fine stagione. Non solo il Barcellona, spunta fuori la destinazione a sorpresa con possibile scambio

In questi ultimi mesi non si è fatto altro che parlare dell’ascesa, in negativo, di Marcelo Brozovic a Milano. Dopo essere stato un vero e proprio punto cardine dell’Inter di questi ultimi anni, infatti, il centrocampista croato è poi finito per far cambiare immediatamente idea all’intera dirigenza.

La situazione è ormai nota a tutti. Complici tutti gli infortuni che hanno caratterizzato gli ultimi mesi dell’ex Dinamo Zagabria, ed il super rendimento di Hakan Calhanoglu anche lì in cabina di regia, dove dietro di lui risiede inoltre un giovane di grandissime speranze come Kristjan Asllani, Marotta &co sono giunti una volta per tutte alla conclusione di poter fare a meno di Marcelo Brozovic anche in futuro: motivo per cui, con ogni probabilità, il classe ’92 arriverà a dare il proprio addio in estate, così come Dumfries e Correa, altri due nerazzurri dati per partenti.

Non c’è neanche da nasconderlo. In queste ultime settimane, per non dire mesi, si è continuato a parlare con insistenza di un potenziale scambio Kessie-Brozovic: ipotesi che, al momento, non trova le stesse e identiche garanzie di una volta. Questo se non altro per il fatto che l’ivoriano si sta, ora come ora, ben distinguendo lì in ‘blaugrana’. Ad ogni modo, però, quello di un suo eventuale ed ipotetico approdo lì in Catalogna resta, momentaneamente, la soluzione più plausibile per il ‘Maestro di cerimonie’…Anche se, ormai si sa, nelle finestre di calciomercato può davvero accadere di tutto.

Oltre al Barça, infatti, c’è anche un altro club militante nella Liga che nutre un particolare debole calcistico nei confronti dell’attuale numero 77 nerazzurro. Pensiamo, ad esempio, all’Atletico Madrid: club con cui i nerazzurri potrebbero, anche, arrivare a trattare sulla base di uno scambio totalmente inaspettato.

Calciomercato Inter, non solo la destinazione Barça per Brozovic: si può pensare allo scambio con Morata

Lo abbiamo già anticipato. Ad oggi, la destinazione Barcellona resta la più plausibile per Marcelo Brozovic, anche se non mancano altri interessamenti dalle parti della Spagna, Atletico Madrid incluso.

Su tutti, infatti, uno dei suoi più grandi estimatori resta sicuramente Diego Simeone: tecnico che, in caso di permanenza sulla panchina dei ‘Colchoneros’ anche in vista della prossima stagione, potrebbe finire per chiedere a gran voce all’intera dirigenza l’ingresso in rosa del forte centrocampista croato, il quale ha ormai perso la totale fiducia da parte dell’intera dirigenza nerazzurra.

E’ vero, l’Inter vorrebbe arrivare ad incassare una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro dalla cessione di Brozovic ma, consci del fatto che l’ex Zagabria dispone già di un’età trentennale e non è nuovo ad episodi in cui è uscito fuori dalle righe – vedasi, per l’appunto gli ultimi casi – l’intera dirigenza del ‘Biscione’ potrebbe anche arrivare a prendere in considerazione tutta una serie di scambi. Uno di questi, magari, potrebbe giungere direttamente da Madrid con l’Atletico che potrebbe finire per proporne uno con Alvaro Morata, in scadenza nel 2024 e non al pieno centro del progetto tecnico del ‘Cholo’.

Peraltro, avendo già militato a lungo in passato in Italia, lo stesso centravanti spagnolo potrebbe anche non disdegnare minimamente una nuova avventura in Serie A (questa volta, chissà, al fianco dell’Inter). Lo stesso Morata è, non a caso, visto di buonissimo occhio da Marotta. L’ad nerazzurro lo stima da moltissimo tempo e, ad essere sinceri, fu lui stesso ad ingaggiarlo nel momento in cui approdò poi alla ‘Vecchia Signora’. A poter avere un eventuale ruolo decisivo in questa potenziale trattativa potrebbe anche essere sua moglie Alice Campello: nome oramai spopolato sui social negli ultimi anni e che, non a caso, possiede la cittadinanza italiana.