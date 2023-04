Zhang: “Il derby una rivincita per noi”. Poi l’annuncio sulla cessione del club

Il presidente dell’Inter: “Molto contento per Correa, non segnava da tanto. In campionato dobbiamo dare tutto come in Champions”

“Il raggiungimento della semifinale significa tanto per tutti noi. Siamo partiti da lontano con tanti calciatori che non avevano vinto nulla. Siamo pronti ad andare avanti” ha detto Steven Zhang dopo il pari col Benfica che permette all’Inter di qualificarsi al penultimo atto della Champions. Il prossimo avversario dei nerazzurri sarà il Milan: “Sarà una chance per una rivincita per la storia e per la scorsa stagione – ha aggiunto il presidente nerazzurro – Per me sarà un appuntamento emozionante”.

“Se la semifinale potrebbe ammorbidire l’eventualità di una mancata qualificazione alla prossima Champions? Adesso ogni partita sarà come una finale – ha risposto Zhang – In campionato dobbiamo dare tutto come in Champions“. Il numero uno dell’Inter ha raccontato l’emozione dopo il 3-1 firmato Correa: “Sono molto contento per lui, non segnava da tanto. È stata una grande occasione per dimostrare che in campo sa fare tutto. Sono molto felice”. In conclusione Zhang ha smentito le nuove voci di cessione dell’Inter: “Finché sarò qui lotterò per vincere e rimanere al top in ogni competizione: campionato, Coppa Italia e Champions. Ma non ho parlato con nessuno di una vendita del club, tutti qui lavorano per il bene della società e per vincere”.