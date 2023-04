L’Inter lo lascia all’altra big: “Vicini alla firma”

L’Inter ha pensato a lui a lungo come nuovo acquisto a zero, ma alla fine la trattativa non si farà: un forte difensore e la sua attuale squadra sono vicini alla firma per il rinnovo

Il difensore inglese Chris Smalling ha chiarito ai microfoni di Sky, prima del match di Europa League contro il Feyenoord, la sua posizione sul rinnovo con i giallorossi: “Siamo vicini alla firma, presto arriveranno notizie“.

Poche battute, ma molto incisive. Come ce n’era già state in passato. Smalling non ha mai fatto mistero di essere intenzionato a continuare con la Roma, ma da parte della società non era ancora arrivata la proposta giusta per il rinnovo. Ecco perché l’Inter e altre squadre (tra cui alcuni club di Premier e la Juve) si erano informate con i procuratori del difensore per un eventuale ingaggio a zero.

“Sappiamo cosa aspettarci dopo la partita d’andata, contiamo sullo stadio pieno“, ha detto Smalling prima della partita contro gli olandesi in Europa League. “Abbiamo rimontato anche col Salisburgo, sappiamo che il ritorno a Roma ci può dare qualcosa in più. Rinnovo? Testa alla partita, ma siamo vicini a una firma. Presto ci saranno notizie“.

Roma e Smalling sempre più vicini alla firma del rinnovo: l’Inter si tiene de Vrij

A Milano si era capito da tempo che Smalling non sarebbe arrivato, e per questo si è andati avanti con la trattativa di rinnovo di Stefan de Vrij. Il difensore ex Lazio non ha ancora rinnovato il proprio contratto, ma a meno di clamorose sorprese, il prolungamento dovrebbe essere ratificato entro fine stagione. Intanto Piero Ausilio ha il compito di trovare qualche altro difensore a basso costo o a zero per la prossima stagione.

De Vrij sta giocando poco ed è mezzo infortunato, ma l’Inter punta molto su di lui in queste ultime partite. Ci sarà da giocare molto e tutti saranno utili. L’olandese ha dato una grande prova di attaccamento alla maglia e di serietà in Champions. Lo ha sottolineato anche Inzaghi ribadendo come de Vrij, in scadenza, abbia stretto i denti per esserci almeno in panchina contro il Benfica. “Un giocatore col contratto in scadenza, per essere disponibile, è venuto fasciato e con infiltrazioni, perché sapeva che eravamo in difficoltà coi difensori contati“.

Intanto nella partita di ieri, Smalling è stato costretto a chiedere il cambio per un fastidio muscolare. Così a Roma si fa il conto degli infortunati. Wijnaldum è uscito a metà gara per un risentimento, e al 78′ della partita contro il Feyenoord Chris Smalling è stato costretto a dover chiedere il cambio. Il difensore inglese, dopo una rincorsa, si è abbandonato a terra. Si è toccato il flessore sinistro. E già oggi si dovrebbe sapere qualcosa di più sulle sue condizioni.

Il punto sul rinnovo di de Vrij

Sappiamo che Marotta ha proposto a Pastorello, agente di de Vrij, un rinnovo biennale alle cifre attuali, cioè circa 4 milioni netti a stagioni. E si dice che il centrale olandese abbia già dato ai dirigenti il suo ok. A breve dunque ci si aspetta un riunione per mettere tutto nero su bianco.

In questa fase l’Inter ha congelato i rinnovi. Dopo Calhanoglu tutto si è bloccato, perché sarà fondamentale capire quale sarà la classifica di fine anno prima di sbilanciarsi con i rinnovi. Se sarà possibile piazzarsi in Champions, dovrebbero arrivare parecchi rinnovi. In attesa del sì di Bastoni, Marotta vorrebbe confermare anche de Vrij e D’Ambrosio.

Si svincoleranno di sicuro Gagliardini, Cordaz e Dalbert. E a questi due potrebbe aggiungersi anche Handanovic, che non ha ancora chiarito pubblicamente le sue intenzioni. Molto dipenderà anche da quale sarà il prossimo allenatore della squadra.