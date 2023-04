Colpo Kessie: il Barcellona offre il maxi scambio

Il centrocampista ivoriano, da settimane nel mirino dell’Inter, potrebbe essere messo sul mercato con un’operazione pro-Barcellona

Antenne spiegate e percezione alle stelle, per ogni minima variazione di quella che ancora oggi è un’operazione fattibile sulla carta. Franck Kessié resta un obiettivo dell’Inter e anche il Barcellona vorrebbe sbarazzarsene. Questo perché, secondo l’ultima analisi di Xavi, il suo apporto non sarebbe sufficiente a valorizzare la manovra complessiva del club catalano.

Così le parti continuano a sgomitare in funzione di un possibile scambio con il cartellino di Marcelo Brozovic. Eppure per la dirigenza capitanata da Alemany sarebbe meglio monetizzare la cessione dell’ivoriano non soltanto per avere maggiore spazio di manovra in futuro, ma anche per liberare spazio nel monte ingaggi. Una mossa importantissima per contrastare le pesanti limitazioni imposte dall’UEFA con il Fair Play Finanziario, con il discorso Gavi ancora da definire e le costanti pressioni del Chelsea sul baby talento canterano. L’obiettivo ultimo del Barcellona resta quello di ripescare Lionel Messi dal PSG, per compiere il sogno definitivo dei tifosi blaugrana che attendono ancora oggi il ritorno del figliol prodigo a La Masia. Questo però, al momento, rappresenta soltanto un passo secondario e di difficilissima percorrenza.

Calciomercato, Kessié-Inter niente da fare: il Barça ci vede lungo

Pertanto la dirigenza blaugrana preferirebbe muoversi con maggiore flessibilità su obiettivi maggiormente a portata. Liberando pur sempre non soltanto Kessié ma anche il cartellino del difensore centrale Clement Lenglet, attualmente in prestito al Tottenham.

I due potrebbero finire in un maxi scambio proprio in favore del club londinese di Premier League per ottenere in cambio il cartellino di Richarlison. Il centravanti brasiliano piace da matti a Xavi, il quale avrebbe a sua volta bisogno di un centravanti di ruolo che possa fungere da boa in sostituzione di Roberto Lewandowski in futuro. A queste condizioni, dunque l’Inter verrebbe scaraventata fuori dalla trattativa di scambio Kessié-Brozovic, restando completamente all’asciutto. Anche Lenglet era una vecchia ipotesi di mercato per i nerazzurri, al netto dell’uscita di Milan Skriniar che dirà addio al club da infortunato.