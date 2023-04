Colpo esotico da 60 milioni: l’Inter torna in Brasile

La dirigenza nerazzurra si affaccia nuovamente in Sud America per tentare il colpaccio decisivo a centrocampo sul giovane talento in ascesa

Non è un’annata come le altre. L’Inter ha bisogno di fare i conti con una situazione economico-finanziaria tutt’altro che florida e una stagione complessivamente al di sotto delle aspettative, specie nel campionato di Serie A. Le coppe, al contrario, sembrerebbero essere l’unica consolazione che tiene incollato il tecnico Simone Inzaghi alla panchina nerazzurra sotto il benestare del presidente Steven Zhang nonostante qualche parere contrastante non soltanto nell’ambiente nerazzurro ma anche al di fuori delle mura amiche di Appiano Gentile.

La dirigenza nerazzurra resta vigile non soltanto per capire chi potrebbe essere il profilo perfetto a prendere il suo posto in caso di conferma di cambio guida tecnica la prossima estate, ma è fortemente impegnata sul mercato per studiare nuovi talenti da annettere in rosa. L’ultima scoperta arriva direttamente dalle file del Palmeiras, club militante nel campionato Brasilerao, con la cui maglia si è formato calcisticamente e ha già vinto diversi importanti trofei di squadra e riconoscimenti personali che lo ritraggono come uno dei calciatori più promettenti dello scenario brasiliano: il suo nome è Gabriel Menino. Il centrocampista ha contribuito a mettere in bacheca due Cope Libertadores, una Supercopa, un Paulista e persino la medaglia d’oro agli scorsi Giochi Olimpici. Su di lui c’era da tempo la Salernitana, ma le crescenti prestazioni hanno fatto lievitare il costo del suo cartellino a tal punto che è stato difficile per il club di Iervolino restare alle calcagna di un profilo simile.

Calciomercato Inter, Menino nuovo obiettivo: cifre alle stelle in Brasile

Stando a quanto raccolto dalle fonti di ‘calciomercato.it‘, il calciatore sarebbe quindi stato avvicinato dai collaboratori di Piero Ausilio in missione in Sud America per conoscere più da vicino le richieste economiche del potenziale club cedente.

A quanto pare le previsioni erano stata incredibilmente azzeccate: Menino non soltanto vale almeno 20 milioni di euro, ma sul suo capo avrebbe anche posta una clausola rescissoria da 60 milioni di euro nel caso in cui qualche impavido club volesse tentare la via diretta. Ebbene, stando alle condizioni attuali, l’Inter non potrebbe mettere le mani su di lui con tanta facilità a meno di una grossa uscita nel reparto mediano la prossima estate che potrebbe essere proprio quella di Marcelo Brozovic verso la Premier League.