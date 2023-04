Nuovo affondo PSG dopo Skriniar, arriva la contropartita

Il club parigino potrebbe giocarsi una carta importante per il raggiungimento di un nuovo obiettivo di mercato a centrocampo

La soffiata di Milan Skriniar lo scorso inverno, quando erano alte le speranze di un rinnovo tra le file dell’Inter voluto, cercato ma non trovato sul più bello nonostante gli svariati tentativi da parte di Giuseppe Marotta, dona al Paris Saint-Germain l’appellativo di vera forza della natura. Forza che assorbe inevitabilmente dalla grande dote economica di cui dispone, grazie all’impegno costante del presidente Al-Khelaifi che vuole scacciare una volta per tutte la maledizione della Champions League.

L’operazione dello slovacco, però, non sarà l’unica mossa che Luis Campos avrà in serbo per il prossimo anno per far felice Christophe Galtier o chi ne farà le veci in vista di un potenziale cambio tecnico. Anche a centrocampo, infatti, potrebbe arrivare un colpo da paura da prelevare ancora una volta dall’Inter con il benestare della presidenza di Zhang, bisognosa di nuovi introiti. Specie in mancanza della qualificazione alla massima competizione europea il prossimo anno. Il nome all’appello è quello di Nicolò Barella, sondato attivamente anche da altre big europee come Chelsea, Liverpool e Manchester City.

Paredes e soldi per Paredes: no secco di Marotta

Il calciatore rappresenta uno degli uomini già importanti della rosa a disposizione dei Simone Inzaghi per livello di intensità in campo, nonostante i recenti risultati di squadra non siano stati all’altezza del campionato che tutte le altre rivali stanno cercando di fare in queste fasi finali di stagione.

Sebbene sia stato spesso categorizzato negli incedibili, Barella vale almeno 70 milioni di euro. La sua sola cessione, dunque, sarebbe sufficiente a limare le perdite in bilancio potendo salvare buona parte dei suoi colleghi in uscita. Il PSG però non avrebbe alcuna intenzione di procedere ad un’offerta interamente cash, se non appoggiandosi prima al tentativo di assalto con contropartita tecnica. Nella trattativa verrebbe dunque inserito Leandro Paredes, flop con la maglia della Juventus in questa stagione e di rientro nella capitale francese proprio in estate al termine dei giochi di campionato. I bianconeri non procederanno con il riscatto, mentre Campos avrà tutti i motivi per lasciarlo andare altrove. L’Inter potrebbe essere un’occasione per il riscatto, ma Marotta non accetterebbe condizioni simili.