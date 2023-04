Mourinho entra in scena e salta tutto con l’Inter: affare da 6 milioni

Sembra che Mourinho si stia mettendo di buzzo buono per rovinare i piani di mercato dell’Inter: con un’offerta da 6 milioni la Roma potrebbe soffiare a Marotta un profilo inseguito per la difesa

José Mourinho e Thiago Pinto cercano giocatori a basso costo o a parametro zero per la prossima stagione, e giocoforza stanno entrando in conflitto con i piani interisti. Anche i nerazzurri, com’è noto, stanno affannosamente inseguendo svincolati e occasioni low-cost. Soffrono però qualsiasi concorrenza, dato che non hanno disponibilità così alte per gli ingaggi.

Ultimamente molti giornali hanno dato forte la Roma su Firmino, uno dei nomi a cui l’Inter pensa per rifondare l’attacco. E non è tutto… Per la difesa, Pinto sta discutendo con i procuratori di N’Dicka, che anche Ausilio ha seguito a lungo quest’anno (lo ha mollato un po’ dopo che il difensore ventitreenne dell’Eintracht Francoforte si è infortunato). A centrocampo, invece, sia l’Inter che la Roma pensano ad Albert Sambi Lokonga del Crystal Palace (pure lui in scadenza a giugno 2023). Infine, presto potrebbe scoppiare una piccola guerra fredda per Umtiti.

Nei giorni scorsi Ausilio è volato in Spagna per discutere con i dirigenti del Barcellona, ed è filtrato un interesse interista nei confronti del ventinovenne Samuel Yves Umtiti (attualmente in prestito al Lecce). Il forte difensore francese di origini camerunensi potrebbe infatti essere un ottimo rinforzo per la difesa nerazzurra sia come vice-Bastoni che come alternativa ad Acerbi.

Ma in Spagna adesso parlano di un ingresso in scena della Roma: José Mourinho potrebbe convincere Umtiti a trasferirsi in giallorosso offrendogli una maglia da titolare, e Pinto sarebbe pronto a versare 6 milioni per accontentare i catalani.

Mourinho frega l’Inter: 6 milioni per prendersi Umtiti

In un modo o nell’altro Umtiti non giocherà più in blaugrana: non rientra nei piani di Xavi. Il Barcellona lo vorrebbe usare come pedina di scambio in vari affari (compresa la trattativa con l’Inter per Brozovic). Ma di fronte all’offerta della Roma di 6 milioni e alla volontà del giocatore di farsi allenare da Mourinho, il ds dei catalani Jordi Cruyff potrebbe cambiare piano.

A Lecce sperano ancora di poter trattenere il difensore un altro anno. Ma Samuel Umtiti vorrebbe giocare in un club più importante. Ciononostante sta dando il massimo in Puglia: sta mettendo il cuore per aiutare la squadra nella lotta per la permanenza in Serie A del Lecce. I salentini sanno che ci sono molte pretendenti temibili. Su tutte l’Inter e qualche club di Premier come l’Aston Villa.

Dalla Spagna giungono però continue indiscrezioni riguardo contatti fra Mourinho e Umtiti, che lasciano pensare a un imminente affare fra capitolini e catalani: qualcuno ha riportato anche la cifra di 6 milioni di euro che dovrebbe sancire l’accordo.

Il campione del mondo 2018 vuole giocare titolare. E questo punto gioca sicuramente a favore di José Mourinho. L’appeal dello Special One è un problema per l’Inter. Anche Firmino potrebbe lasciarsi coinvolgere dalle promesse di gloria pronunciate da Mou. Diciamocelo: Ausilio non può mettere in campo lo stesso fascino irresistibile del portoghese.

Il direttore sportivo nerazzurro Ausilio è ancora alla ricerca di rinforzi, e punta dritto agli esuberi dei blaugrana. Dovesse saltare Umtiti, continuerebbe a trattare per Clément Nicolas Laurent Lenglet, difensore centrale attualmente al Tottenham, ed Eric Garcia. Dei due, quello che piacerebbe di più a Inzaghi (per quanto possa contare a questo punto la sua opinione) è il secondo: un difensore centrale tecnicamente dotato e bravo nell’impostazione e adattabile pure come terzino destro.