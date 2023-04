Un altro ‘scippo’ dal PSG: 60 milioni, sponsor Verratti

Il PSG è pronto a investire forte sul mercato; col beneplacito di Verratti, i parigini potrebbero provare l’assalto a due interisti

Un altro scippo dal PSG. Anzi, potenzialmente, altri due! In Francia scrivono che Marco Verratti starebbe spingendo per convincere i dirigenti del PSG a farsi avanti per Nicolò Barella. La notizia è stata rilanciata anche dalla Gazzetta dello Sport che parla di un interesse concreto da parte dei francesi nei confronti del sardo. E, lato PSG, si vocifera che Verratti si stia adoperando come sponsor d’eccezione per il compagno di Nazionale.

Ma non è tutto: i parigini, pronti a offrire una sessantina di milioni per Barella, potrebbero tentare l’Inter anche con un’altra offerta da 20 milioni per prendere Marcelo Brozovic. La suggestione che accosta il croato al Paris Saint-Germain arriva invece da ESPN come ultima bomba di calciomercato.

ESPN racconta appunto di un PSG pronto a piombare su Brozovic e di continui contatti con l’Inter e l’entourage. Il croato, a differenza del sardo, non è un incedibile e dunque l’Inter potrebbe anche accettare la proposta dei francesi, e questo nonostante alcune frizioni di fondo non ancora risolte fra le due dirigenze dopo il caso Skriniar. Juan Torres, giornalista di ESPN, scrive che il club di Ligue 1 sarebbe già a buon punto nella trattativa. Anche in questo caso Verratti avrebbe giocato un ruolo importante segnalando Brozovic al PSG come un top da non lasciarsi scappare.

Verratti chiama Barella al PSG: Inter in difficoltà

Il possibile addio del centrocampista croato non preoccupa più di tanto la dirigenza nerazzurra. In un modo o nell’altro, Epic Brozo entrerà nella rosa dei cedibili quest’estate: su di lui ci sono già il Barcellona e il Tottenham. Ma ora il PSG potrebbe passare in vantaggio:

“Pochi giorni fa sono stato il primo a menzionare l’interesse del Paris Saint-Germain per Marcelo Brozovic“, ha scritto Torres su Twitter. “Oggi posso confermare che i contatti tra le tre parti (PSG, Inter e l’entourage del giocatore) sono regolari e che la questione sta procedendo“.

In realtà è un altro scippo dal PSG ad agitare l’Inter: con 60 milioni, e con la pressione esercitata dallo sponsor Verratti, Barella potrebbe essere tentato dal lasciare Milano, soprattutto in caso di mancato approdo in Champions dei nerazzurri a fine stagione.

In realtà ci sono già altre big d’Europa su Barella. Per ora l’Inter sta facendo muro. Ma, come ricorda anche la Gazzetta, tutto passa dalla Champions. “La corsa al quarto posto in Serie A è ancora aperta e condiziona anche il futuro del leader nerazzurro: se crollassero gli introiti Uefa per la mancata qualificazione, resistere all’assalto sarebbe complicato“, si legge sul quotidiano sportivo italiano.

E Barella piace a tanti grandi club d’Europa. Dopo essersi messo in mostra all’andata sia al ritorno nel quarto di finale di Champions con il Benfica, il centrocampista sardo è finito nella losta dei desideri di club blasonati inglesi, spagnoli e francesi. Si sarebbero già fatti avanti Manchester City e Liverpool. E presto potrebbe arrivare le offerte del PSG e del Chelsea. Ma l’Inter farà di tutto per trattenere Nicolò.

Il sardo è un punto fermo della squadra. E l’Inter vuole ripartire da lui per tornare a vincere nella prossima stagione. Barella è lo spirito battagliero dell’Inter. Il problema è che il ragazzo potrebbe lasciarsi lusungare dai milioni arabo-francesi.