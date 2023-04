Basta Dimarco, Juve ko e Inter in finale di Coppa Italia: Dzeko da applausi

Pagelle e tabellino del derby d’Italia andato in scena allo stadio ‘Meazza’ e valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia

L’Inter è in finale di Coppa Italia per il secondo anno consecutivo. Battuta la Juventus al ‘Meazza’ dopo l’1-1 dell’andata grazie al gol di Dimarco.

L’Inter parte forte e al quarto d’ora è già avanti: Juve schiacciata quasi nella propria area di rigore, Barella serve in mezzo per Dzeko ma sbaglia la mira; il pallone finisce a Dimarco che tutto solo, con un tiro sporco, spiazza Perin e infila in rete. I nerazzurri dominano sul piano del gioco e creano altre potenziali occasioni per il raddoppio che non riescono a capitalizzare. La Juventus, che passa presto alla difesa a quattro, è sfilacciata e innocua davanti. A centrocampo, poi, è sovrastata da Barella e soci.

Con l’ingresso di Milik i bianconeri trovano una loro fisionomia, ma non si rendono mai davvero pericolosi. È sempre l’Inter ad andare vicina al gol, con Lautaro e soprattutto Mkhitaryan sul cui tiro al volo ravvicinato compie un grande intervento Perin. Ma per l’Inter la rete di Dimarco basta e avanza per staccare il pass per la finale del 24 maggio dove, a meno di sorprese, dovrà vedersela con la Fiorentina.

Pagelle e tabellino di Inter-Juventus

TOP

DIMARCO – L’Inter batte la Juve e va in finale con un suo gol. Basta questo per metterlo tra i top, ma va detto che anche la prestazione è stata di alto livello.

DZEKO – Al servizio della squadra con la sua classe che l’età non ha affuscato. Segna un super gol, annullato per fuorigioco.

BARELLA – Gara da centrocampista totale, Inzaghi lo toglie solo perché teme che possa aggravarsi un eventuale problema muscolare.

CALHANOGLU – Detta i tempi con assoluta maestria. Sostituito anche per un problema all’adduttore da verificare nelle prossime ore. Inzaghi incrocia le dita.

FLOP (Nessuno)

INTER-JUVENTUS 1-0

15′ Dimarco

INTER (3-5-2): Onana 6,5; Darmian 7, Acerbi 7, Bastoni 7; Dumfries 7, Barella 7,5 (67′ Brozovic 6), Calhanoglu 7 (82′ Gagliardini s.v.), Mkhitaryan 7, Dimarco 7,5 (78′ Gosens 6); Dzeko 7,5 (67′ Lukaku 6), Lautaro 6,5 (78′ Correa 6). All.: Inzaghi

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin 7; Bremer 6, Bonucci 6,5 (67′ Danilo 6), Alex Sandro 6; De Sciglio 5, Miretti 6 (80′ Pogba s.v.), Locatelli 5 (62′ Paredes 5), Rabiot 5,5, Kostic 5,5 (46′ Milik 6); Di Maria 4, Chiesa 5. All.: Allegri

ARBITRO: Doveri di Roma 1

VAR: Di Paolo

AMMONITI: Locatelli, Mkhitaryan