Formazioni UFFICIALI Inter-Juventus: Lautaro con Dzeko, Calhanoglu preferito a Brozovic

Le scelte di Inzaghi e Allegri per il derby d’Italia che mette in palio l’accesso alla finale di Coppa Italia

Sono ufficiali le formazioni del derby d’Italia tra Inter e Juventus valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Si parte dall’1-1 dell’Allianz Stadium.

Inzaghi rilancia i titolarissimi, a partire da Onana in porta e da Lautaro in attacco. Il partner dell’argentino sarà Dzeko, con Lukaku che partirà dunque dalla panchina. Idem Brozovic, al quale è stato preferito Hakan Calhanoglu. Barella e il rientrante Mkhitaryan ai lati del turco, sugli esterni Dumfries e Dimarco. La difesa sarà guidata da Acerbi, con lui Darmian e Bastoni. Sponda bianconera, Allegri senza Vlahovic schiera i suoi senza una punta di ruolo: Di Maria agirà a supporto di Chiesa falso nove. Tra i pali Perin, in difesa si rivede Bonucci.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-JUVENTUS

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All.: Inzaghi

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Bremer, Bonucci, Alex Sandro; De Sciglio, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Chiesa. All.: Allegri

ARBITRO: Doveri di Roma 1