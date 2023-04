Inter spacciata: 60 milioni, blitz Real Madrid

Nerazzurri impettiti per la vittoria contro il Benfica, urge un centravanti per il prossimo anno e il Real sfida nel testa a testa decisivo

Anche se il 3-3 maturato sul terreno di gioco di San Siro non faccia brillare gli occhi della difesa nerazzurra, la prestazione complessiva degli uomini di Simone Inzaghi contro il Benfica è stata eccezionale. Sia in fase di impostazione e controllo del possesso palla, sia in fase di concretizzazione delle conclusioni a rete.

L’elemento trasparito maggiormente è stato il mix di concentrazione e determinazione nel voler fare risultato, come accaduto poi con l’Empoli e soprattutto mercoledì in Coppa Italia contro la Juventus. Anche l’attacco, dunque, trova nuove conferme. Sia da parte di Lautaro Martinez, l’uomo già atteso, che torna alla rete in Champions League pareggiando il bottino del connazionale Diego Milito; sia da parte di Joaquin Correa, ampiamente criticato nel corso della stagione per una condizione precaria e una scarsissima incisività in campo. Ritrovato anche Romelu Lukaku, autore di due gol e un assist al Castellani. In ogni caso, questi ultimi due elementi della rosa di Inzaghi restano in uscita, specie l’argentino che spara spesso a salve, con sporadici lampi di genio; il belga ha difficoltà ad imporsi come in passato e potrà dunque tornare al Chelsea. Ma in estate inoltrata potrebbe far ritorno ad Appiano, di nuovo in prestito…

Calciomercato, David conteso col Real: l’Inter non può nulla

Inevitabilmente queste due potenziali uscite offensive lasciano nelle mani della dirigenza il dubbio su chi potrebbe prenderne il posto. Mateo Retegui e Marcus Thuram appaiono ancora oggi le opzioni più calde, ma l’Inter non dimentica neppure Jonathan David.

Ventitreenne canadese dalla grande spinta e il fortissimo senso realizzativo, ha già segnato 20 reti in 30 presenze con la maglia del Lille nel campionato di Ligue 1 francese, destando le attenzioni di molti. Oggi il suo valore, per forza di cose, è lievitato a 60 milioni di euro e il club non ha alcuna intenzione di scendere a patti facendo sconti. In questo, dunque, l’Inter potrebbe trovare serie difficoltà di manovra non disponendo di un grosso budget di mercato, a meno che non vi siano almeno tre uscite di spessore in estate che tamponino anche le perdite di bilancio.

Al contrario, il Real Madrid starebbe insinuandosi per David in una trattativa decisamente alla portata. Florentino Perez vuole regalare a Carlo Ancelotti una garanzia per il futuro che possa prendere il posto di Karim Benzema, sempre più vicino a dire addio alla maglia dei ‘Blancos’ dopo aver scritto pagine di storia indelebili. Basterebbe adesso un solo cenno d’approvazione da parte del Lille per far scattare il meccanismo madrileno e per l’Inter non ci sarebbe nulla da fare.