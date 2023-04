Operazione da 50 milioni: Inter-Atletico, ma spunta il Chelsea

L’Inter potrebbe guardare in casa dell’Atletico Madrid per arrivare un centrale di difesa veloce, d’esperienza e con grande personalità, ma bisogna temere l’accesa concorrenza del Chelsea

Lo segue da anni, l’Inter. Già nel 2017, per sostituire Miranda, Ausilio si era informato con l’Atletico sul prezzo di José Gimenez. La risposta degli spagnoli bloccò l’affare sul nascere: volevano 60 milioni. Ora, il difensore uruguaiano ne costa molti di meno, ma è comunque un profilo dal prezzo elevato. Quasi proibitivo, se il parametro di partenza è la disponibilità attuale dei nerazzurri.

L’Inter potrebbe accostarlo solo inserendo un paio di contropartite gradite ai colchoneros e facendo leva sulla volontà del giocatore di accasarsi presto altrove. Sembra infatti che Gimenez possa lasciare l’Atletico a fine stagione, soprattutto in caso di addio di Simeone.

Uno così non farebbe assolutamente rimpiangere l’addio di Skriniar. Ma fra Inter e Atletico ci sono una quarantina di milioni di troppo e soprattutto il Chelsea. In realtà sono parecchie le squadre di Premier pronte a versare ai colchoneros anche 50 milioni pur di acquistare il forte centrale. Come si dice spesso, uno dei migliori difensori centrali della sua generazione e un uomo simbolo della potenza difensiva dell’Atletico.

L’estate scorsa pareva che Gimenez potesse trasferirsi alla Roma. Mourinho si era mosso in prima persona per convincerlo a lasciare l’Atletico. Ma alla fine, l’uruguaiano ha deciso di continuare con la squadra nella quale gioca dal 2013. Saluterà quest’anno? Nulla è scritto. Ma di certo il difensore potrebbe aver voglia di nuove avventure dopo aver vinto quattro titoli importanti con l’Atletico, inclusa la Liga nella sua stagione d’esordio.

L’Inter punta al difensore dell’Atletico, ma il Chelsea è in vantaggio

Si sa, l’Atletico non è un club che fa sconti, quindi l’Inter non potrà competere con il Chelsea per arrivare al difensore solido, potente e veloce che risolverebbe la situazione del reparto arretrato per la prossima stagione. Tutta la difesa dell’Inter dovrà essere ripensata. L’assenza di Skriniar è stata per ora tamponata con un ottimo Darmian, ma l’anno prossimo dovrà arrivare un braccetto destro di ruolo.

Il nome più forte in questi ultimi giorni è quello di Kevin Danso del Lens. Il ventiquattrenne austriaco costa una quindicina di milioni. Ma anche qui la concorrenza è spaventosa. Su Danso c’è infatti anche il Newcastle, un club dalle possibilità economiche enormi. Il ragazzo ha un contratto con il Lens fino al 2026. Ma è voglioso di proporsi in un palcoscenico importante, e quindi potrebbe chiedere la cessione alla sua squadra.

Fino a qualche mese fa l’obiettivo numero uno di Ausilio era Tiago Djalo, difensore portoghese del Lille. Ma il ragazzo ex Milan si è fatto male, e in pratica l’Inter ha smesso di seguirlo. Un altro nome su cui Ausilio continua a mostrare interesse è quello di Márton Dárdai, ventunenne tedesco dell’Hertha Berlino.

Il post de Vrij e l’alternativa a Bastoni

In difesa non è poi ancora chiara la situazione di de Vrij: rinnoverà o si svincolerà? L’Inter è pronta a offrirgli un biennale da 4 milioni, ma presenterà l’offerta solo a fine stagione, quando sarà chiara la disponibilità economica del club (in base al raggiungimento degli obiettivi sportivi). E poi c’è l’incognita di Acerbi. Per riscattarlo dalla Lazio l’Inter dovrebbe versare almeno un paio di milioni. Ma Zhang sembra restio…

Come alternativa a Bastoni, che scade il 2024 e non ha ancora firmato il rinnovo, l’Inter potrebbe pensare al ritorno all’ovile di Lorenzo Pirola. Va però pagato il controriscatto. E anche in questo senso non ci sono certezze.

Il giovane sta facendo molto bene alla Salernitana (nell’ultima partita contro il Sassualo ha segnato di testa l’1-0). Bravo in marcatura e forte fisicamente, devo solo migliorare in impostazione per essere all’altezza della maglia nerazzurra.