Lukaku trascina e l’Inter rimonta la Lazio: Barella ovunque

Pagelle e tabellino della sfida andata in scena allo stadio ‘Meazza’ e valevole per la 32esima giornata di Serie A

L’Inter vince in rimonta lo scontro Champions con la Lazio acciuffando al quarto posto Milan e Roma, quest’ultima avversaria all’Olimpico sabato prossimo. Vittoria sofferta, ma – sul piano del gioco e delle occasioni create – meritata dalla squadra di Inzaghi che interrompe così la striscia di sconfitte consecutive regalando al Napoli la possibilità di chiudere il discorso Scudetto.

L’Inter domina il primo tempo sul piano del palleggio e delle occasioni, ma al 45′ è incredibilmente avanti la Lazio. È il calcio. Errore dell’ex Acerbi in avvio, azione fulminea dei biancocelesti, Felipe Anderson calcia un rigore in movimento che passa sotto le ga,be di D’Ambrosio e si infila all’angolino. Mkhitaryan e Barella vanno a un passo dal pari, allo poi scadere la Lazio vicinissima al raddoppio ancora in contropiede e ancora dopo un errore (stavolta scivola) di Acerbi in fase di costruzione. Provvidenziale Onana.

Il secondo è come il primo, la Lazio fa una grande fase difensiva e ha Provedel in gran giornata. Resiste. L’Inter, come spesso quest’anno, continua a sprecare tanto davanti. Specie con Dumfries che si mangia un gol a porta spalancata. Ma fallisce un’occasionissima pure Lautaro, a tu per tu con il portiere biancoceleste. L’argentino si riscatta però a un quarto d’ora dal termine: grande sponda di Lukaku, il 10 nerazzurro si infila fra la difesa laziale e in scivolata colpisce il pallone che va a finire all’angolino. Lazio alle corde e arriva il 2-1: ancora Lukaku, assist sublime per Gosens a rimorchio; il tedesco sale in cielo e buca Provedel. Cadendo, il tedesco si fa malissimo alla spalla ed è costretto al cambio. Lazio subito in avanti alla ricerca del pari, ma l’ex Vecino compie una schiocchezza regalando a Lautaro un pallone che l’argentino, con un rimpallo fortunoso, sfrutta appieno mettendo il sigillo sui tre punti.

Pagelle e tabellino Inter-Lazio

TOP

LUKAKU – Dopo la doppietta all’Empoli, ecco due assist fondamentali contro la Lazio. Nella ripresa ha trascinato la squadra cambiando volto alla partita. Sta tornando…

BARELLA – Ovunque dal primo all’ultimo minuto, ha giocato per due se non per tre con giocate di qualità sempre mai fine a se stesse.

LAUTARO – Si mangia un gol che poteva essere pesantissimo, poi però si riscatta subito con grande cinismo. L’Inter, ma anche Lukaku hanno tanto bisogno di lui.

FLOP

ACERBI – A un certo punto sembrava stesse giocando per la Lazio… Grave l’errore che costa il gol e all’Inter una partita in salita ripida. Ma va detto che è anche il primo, perlomeno osì grave, che commette da quando è all’Inter.

DUMFRIES – Non fa male, è intraprendente però l’errore sotto porta è incredibile. Non da calciatore di questo livello. Per sua fortuna l’Inter è comunque riuscita a vincere…

INTER-LAZIO 3-1

29′ Felipe Anderson, 78′ e 90′ Lautaro, 83′ Gosens

INTER (3-5-2): Onana 7; D’Ambrosio 6,5 (46′ Dumfries 5), Acerbi 3, Bastoni 6 (70′ Gosens 7 – 85′ de Vrij s.v.); Darmian 7, Barella 7,5, Brozovic 7, Mkhitaryan 6,5 (60′ Calhanoglu 5,5), Dimarco 7; Correa 5,5 (60′ Lautaro 7), Lukaku 8. All.: Inzaghi

LAZIO (4-3-3): Provedel 7,5; Marusic 6,5 (86′ Lazzari s.v.), Casale 7,5, Romagnoli 7, Hysaj 6 (86′ Pellegrini s.v.); Milinkovic-Savic, Cataldi 6,5 (50′ Vecino 4), Luis Alberto 6; Felipe Anderson 6,5, Immobile 4,5 (67′ Pedro 5,5), Zaccagni 7. All.: Sarri

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata

VAR: Chiffi

AMMONITI: Zaccagni, D’Ambrosio, Bastoni, Marusic, Romagnoli