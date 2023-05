Brozovic ceduto: l’annuncio in diretta sa di ufficialità

Già nella prossima estate dovrebbe consumarsi il divorzio tra l’Inter e il centrocampista croato. A confermarlo è un importante annuncio in diretta

Più trascorrono i giorni è più il futuro di Marcelo Brozovic appare sempre più lontano dall’Inter. Nonostante, infatti, il rinnovo concordato poco più di un anno fa sino a giugno 2026, coi nerazzurri che hanno posto a beneficio del croato 6 milioni di euro più bonus a stagione, l’ex Dinamo Zagabria è ora destinato a dover migrare altrove.

Negli ultimi tempi, infatti, sono cambiate un bel po’ di cose tra lui e i nerazzurri. Complici i tre infortuni racimolati dal classe ’92 in quest’inizio di stagione – che gli hanno sì fatto tenere in disparte l’Inter ma non l’hanno costretto a rinunciare al Mondiale di #Qatar2022, più qualche suo atteggiamento ritenuto del tutto fuori dalle righe – Inzaghi ed il proprio staff tecnico hanno, da quel momento in poi, capito di poter fare a meno anche di una pedina, ritenuta fino a poco tempo fa fondamentale, come quella di Brozovic.

Dietro alla scelta di questa sua imminente partenza, la quale dovrebbe concretizzarsi nel corso della prossima estate, c’è stata inoltre la consacrazione di Hakan Calhanoglu anche nelle vesti di play-maker, calciatore dietro le cui spalle vi è, per dipiù, un giovane di grandi speranze come Kristjan Asllani. Insomma, la situazione è ormai chiara a tutti. ‘Epic Brozo’ e l’Inter sono, come non mai, vicini all’addio e a confermarlo è stato, inoltre, un particolare annuncio giunto in piena diretta.

Biasin a Tv Play: “Inter alla ricerca di un centrocampista fisico. Brozovic è sacrificabile ma ha già…”

Il noto e conosciutissimo giornalista di ‘Libero‘, Fabrizio Biasin, è intervenuto in diretta ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘, trasmissione condotta in onda su Tv Play, per parlare a proposito della situazione Brozovic e lo ha fatto esprimendo tutta una serie di giudizi.

“L’Inter è a caccia di un nuovo centrocampista fisico, serve un calciatore con caratterische simili a Gagliardini, quest’ultimo partente a zero già in estate. In tanti stanno facendo il nome di Kessie, ma su questo mi esprimo dicendo che mica dev’essere per forza lui il profilo giusto per questa squadra. Dico anche che: visto che Calhanoglu può anche agire lì in cabina di regia e dietro a lui c’è Asllani, il sacrificabile può essere Brozovic. Non dimentichiamoci, però, che un solo anno fa ha rifiutato offerte importanti per restare, dicendo no a Newcastle, Tottenham e Barcellona. Il croato a Milano si trova benissimo. Anche vero, infine, che Newcastle e Barcellona sono già tornate alla carica”.