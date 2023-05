Dall’Inter alla Juventus: lo scambio è incredibile

Clamoroso intreccio di mercato che rischia di favorire notevolmente la ‘Vecchia Signora’ a discapito dei nerazzurri. Possibile, ed eclatante, beffa in arrivo per Marotta e Ausilio

In questi ultimi mesi, ad aver fatto clamorosamente rumore, è stata sicuramente la pesante sanzione da -15 punti inflitta alla Juventus. Con una sentenza che nel mentre resta aperta, però, i bianconeri sono stati, temporaneamente, assolti…Anche se già nel corso delle prossime settimane verrà fatta, si spera, nuova ed ulteriore chiarezza a riguardo.

Nel frattempo, la squadra di Massimiliano Allegri sta provando a concentrarsi solo ed esclusivamente sul campo. Va detto, però, che gli ultimi risultati ottenuti sul terreno di gioco non sorridono, certamente, in favore dei bianconeri. La Juventus è, infatti, reduce da 1 sola vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte racimolate nelle ultime otto tra campionato e coppe. Un bottino alquanto deludente il loro e che, non a caso, nonostante tutti quei punti restituiti in loro favore, ha ugualmente permesso alle proprie inseguitrici – quali Inter, Milan e Roma, tutte e tre ferme a quota 57 – di ridurre il proprio passivo dalla ‘Vecchia Signora’.

Ad ogni modo, ci sono altre sei partite da dover giocare e la lotta Champions resta, dunque, più avvincente che mai. Così come Simone Inzaghi e i propri ragazzi vogliono provare a ritagliarsi il proprio posto tra le prime quattro della classe, lo stesso intendono fare anche le loro dirette concorrenti. Tra queste vi è, per l’appunto, anche la Juve: società che ha già incominciato ad indirizzare un occhio in vista della prossima stagione. A immagine e somiglianza della ‘Beneamata’, infatti, anche i bianconeri si apprestano a mettere in atto una vera e propria rivoluzione.

Tra i tanti calciatori in scadenza di contratto, guarda caso, vi è anche Adrien Rabiot ed è proprio per questo che il Ds Federico Cherubini e i suoi hanno già incominciato a mettere le mani avanti. L’obiettivo resta, non a caso, quello di non farsi trovare impreparati nel caso in cui il francese decida, a tutti gli effetti, di non siglare alcun rinnovo di contratto assieme alla ‘Zebra’: motivo per cui Massimiliano Allegri &co potrebbero essere finiti per rivolgere tutta la loro attenzione nei confronti di un osservato speciale dell’Inter.

Calciomercato, l’Inter è ora nei guai: la Juve sta pensando allo scambio Zakaria-Kessie assieme al Barcellona

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente da ‘Calciomercatoweb.it‘ nelle ultime ore, la Juventus starebbe facendo un pensierino nei confronti di Franck Kessie: centrocampista di attuale proprietà del Barcellona e su cui ha messo gli occhi anche l’Inter.

I nerazzurri sono ormai da moltissimi mesi sulle tracce del centrocampista ivoriano a tal punto che, già durante la scorsa sessione di calciomercato, si era vociferato di un potenziale scambio con Brozovic: affare che, perlomeno momentaneamente, non è ancora andato in porto. A distanza di un po’ di mesi, però, a poter compiere ora un possibile affondo nei confronti dell’ex Milan potrebbe essere proprio la Juventus (riferisce il portale che vi abbiamo accennato prima).

La ‘Vecchia Signora’ – ancora alle prese con la situazione Rabiot, calciatore che, ribadiamo, è quest’oggi in scadenza e il cui rinnovo di contratto resta alquanto complicato – potrebbe, infatti, finire per proporre al Barcellona un eventuale ed ipotetico scambio Kessie-Zakaria con quest’ultimo che, una volta terminata l’esperienza che sta trascorrendo tutt’ora in prestito al Chelsea, finirà per fare rientro in quel di Torino per via del mancato riscatto da parte dei ‘Blues’ senza, però, trattenersi per molto tempo. Questo perché Allegri e dirigenza non reputano lo svizzero al pieno centro del progetto.

Chiaramente, nel caso in cui tutto ciò dovesse seriamente manifestarsi, a rimetterci notevolmente è l’Inter: club che rischierebbe, eventualmente, una vera e propria beffa dai loro acerrimi rivali juventini.