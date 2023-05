Crisi valore della rosa dell’Inter: 200 milioni in pericolo

Qual è il reale valore della rosa dell’Inter? E che peso può avere sull’ipotetica cessione del club? Uno studio ha svelato una situazione tutt’altro che positiva riguardo al valore del parco giocatori nerazzurro

Il patrimonio tecnico è il grande valore dell’Inter. Ed è questo che Zhang mette sul piatto della bilancia, insieme alla storia del club, quando si parla di cessione. Si è sussurrato di una valutazione da circa 1,2 miliardi (come da richiesta di Steven Zhang) che avrebbe fatto storcere il naso ai possibili acquirenti. L’Inter, infatti, non è una società all’avanguardia, non ha uno stadio, non ha contratti di sponsorizzazione invitanti. La sua unica vera ricchezza è tecnica.

Lo stesso Zhang, finora, ha cercato di sfruttare al massimo la rosa, autofinanziando il club attraverso i risultati sportivi e soprattutto le cessioni. Ma attualmente il valore della rosa dell’Inter non è così alto come potrebbe sembrare. Che la squadra rappresenti l’asset principale della società è lampante, ma sembra comunque impossibile ricavare da Lautaro, Barella e compagnia bella 1,2 miliardi di euro.

La rosa dell’Inter, al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni, al 30 giugno 2022, valeva 225 milioni. Con i nuovi acquisti e i rinnovi, ovviamente, il valore è cresciuto. La valutazione arriva da House do Fútbol, società che opera in ambito calcistico a livello internazionale e che valuta diversi parametri fornire questo tipo di analisi.

Il reale valore della rosa dell’Inter: ecco quanto vale la società

La ricerca della società è stato analizzata e argomentata dalla Gazzetta.it, in un interessante articolo che spiega anche come procede il lavoro della House. Ossia come possano calcolare il valore lordo e netto di una rosa. Nella fattispecie il patrimonio tecnico nerazzurro lordo dell’Inter, secondo l’azienda, è stimato in 580,2 milioni. Perché lordo? Fondamentalmente perché il calcolo include sia giocatori attualmente in prestito in altri club (92,6 milioni) e tesserati in scadenza di contratto a giugno (102 milioni).

Secondo l’analisi sono in bilico oltre 200 milioni di valore potenziale degli asset-calciatori. E non bisogna prendere in considerazione solo quei giocatori che partiranno a fine stagione (Skriniar, Gagliardini, Handanovic…).

Una voce importantissima per il mercato sono i cosiddetti contratti “ballerini”: quelli che scadono nel giro di un anno o un anno e mezzo. Dunque nel valore reale della rosa interista pesa moltissimo la situazione contrattuale di Bastoni, in scadenza nel 2024.

Giocatori scaduti e altri in scadenza: le perdite interiste dell’anno

Perdendo Skriniar a zero, l’Inter non è riuscita a incassare ma ha anche perso valore a livello di patrimonio tecnico. E la situazione potrebbe ripetersi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, i giocatori in scadenza a giugno e nel 2024 rappresentano da soli un terzo del valore lordo complessivo dell’organico. Cioè almeno 200 milioni del valore complessivo dell’Inter potrebbero andare in fumo perdendo lo slovacco, lo sloveno e ancora Dzeko, D’Ambrosio e de Vrij. Di questi 200 milioni, il peso dei giovani e dei giocatori provenienti dal vivaio è marginale.

In totale, su tutta la valutazione del valore dell’Inter, i giovani hanno un peso specifico esiguo (il 13%, per un valore totale di 75,2 milioni). E anche questo è un problema, specie per una società che dice di investire molto nel settore giovanile.

La situazione è chiara. All’Inter servono entrate per poter rinnovare gli elementi ancora in dubbio. E infatti la dirigenza ha chiesto ai giocatori di aspettare. Senza la qualificazione alla prossima Champions League, l’Inter dovrà ridimensionarsi e dire addio a molti tesserati. Con la qualificazione assicurata si comincerebbe invece subito a ragionare di rinnovo con Bastoni, Dzeko, D’Ambrosio, de Vraj e con i giovani.