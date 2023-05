L’Inter a valanga al Bentegodi: si risveglia Dzeko e Calha fa il Maradona

By

Pagelle e tabellino della sfida andata in scena allo stadio Bentegodi e valevole per la 33esima giornata di Serie A

L’Inter parte forte e sfiora più volte il goal con Calhanoglu, D’Ambrosio e De Vrij. Poi passa in vantaggio grazie a un autogoal: Gaich fa l’attaccante anche nella sua area, si tuffa di testa su un cross di Dimarco e infila il proprio portiere. Inter avanti.

Al 38′, Calhanoglu si inventa l’eurogoal con un tiro stupendo da fuori: la palla prende un effetto davvero suggestivo e si infila nel sette. Il Verona batte, l’armeno ruba palla (forse commettendo fallo), Lautaro passa a Dzeko, che infila il 3-0. Il bosniaco non segnava dal 18 gennaio. Dominio interista al Bentegodi nella prima frazione di gioco.

Nel secondo tempo l’Inter riparte con un po’ più di calma, ma controlla la partita e il possesso. Poi al 54′, Brozovic ruba palla al Verona e serve Lautaro che con un colpo sotto sorprende Montipò. Dieci minuti dopo Dzeko segna la doppietta con un bel diagonale dopo un assist di Acerbi ispirato da un bel contropiede partito su iniziativa del solito Brozovic. All’88’ bell’azione personale del baby Zanotti, che quasi quasi la butta pure dentro! Nel recupero arriva la doppietta del Toro con leggera deviazione di Coppola.

Pagelle e tabellino di Verona-Inter

TOP

CALHANOGLU – Il goal segnato è forse il più bello che ha fatto da quando è all’Inter: potente, preciso e illuminante. Se lo è preparato con calma e lo ha messo dove voleva ma dove il portiere non si aspettava.

DZEKO – Ottimo nel solito lavoro da regista avanzato ma anche particolarmente ispirato come bomber: due goal, di cui il secondo di gran classe. Il tutto senza scomporsi neanche un po’, con estrema eleganza.

BROZOVIC – Il professore sale in cattedra ma si mette a spiegare cose semplici semplici: recuperi, disimpegni, assist e verticalizzazioni. Sembra tornato in grande forma, e per l’Inter è una notizia molto positiva.

FLOP

DUMFRIES – Forse è l’unico appena sufficiente della partita. Anche Handanovic ha dato di più. Ma va bene così: gli si chiede attenzione.

VERONA-INTER 0-6

30′ aut.Gaich, 36′ Calhanoglu, 37′ e 60′ Dzeko, 55′ e 91′ Lautaro Martinez

VERONA (3-4-2-1): Montipò 5; Ceccherini 5,5 (82′, Cabal sv), Hien 5,5 (62′, Coppola 6), Magnani 5; Faraoni 6, Tameze 5,5, Abildgaard 5,5, Depaoli 4,5; Verdi 6 (46′, Duda 5), Lazovic 5,5 (46′, Doig 5); Gaich 4,5 (69′, Djuric 5). Allenatore: Zaffaroni 5.

INTER (3-5-2): Handanovic 6,5; D’Ambrosio 6,5 (56′, Darmian 6,5), De Vrij 7, Acerbi 7; Dumfries 6 (65′, Zanotti 6), Mkhitaryan 7 (65′, Gagliardini 6), Brozovic 7,5 (75′, Asllani 6,5), Çalhanoglu 7,5, Dimarco 7 (56′, Bellanova 6); Dzeko 8, Lautaro 7,5. Allenatore: Inzaghi 7.

ARBITRO: Orsato di Schio

VAR: Marini