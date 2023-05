Ronaldo torna in Premier, Barella lo ‘segue’: 80 milioni cash

Cristiano Ronaldo, dopo le due parentesi vissute allo United, potrebbe fare a breve ritorno in Inghilterra, questa volta in un altro club. Pronti altri tre colpi, incluso quello della mezz’ala dell’Inter

Reduce dall’aver trascorso una deludente esperienza 2.0 in quel di Manchester, sempre in sponda United chiaramente, Cristiano Ronaldo ha deciso nello scorso dicembre di dire addio ai ‘Red Devils’ per poi far meta in Arabia e lo ha fatto accasandosi all’Al-Nassr, club militante nella massima divisione saudita e che, quest’oggi, risiede al secondo posto in classifica con tre punti di distacco rispetto all’attuale capolista, quale l’Al Ittihad.

Come vi accennavamo, le innumerevoli panchine alle quali uno dei migliori calciatori al mondo come Cristiano Ronaldo ha fatto fronte da inizio agosto sino agli sgoccioli dello scorso dicembre, hanno fatto si che proprio quest’ultimo finisse sulla bocca di tanti in maniera poco gradevole. In molti lo hanno, infatti, reputato un calciatore ormai finito, anche e soprattutto a causa della decisione intrapresa da parte di CR7 al sorgere del nuovo anno, ossia quella di trasferirsi in un campionato totalmente sconosciuto come quello arabo, ma che man mano si sta espandendo anche per merito suo. Nulla da dire, però, né dal punto di vista del suo rendimento – già 12 reti e 2 assist messi a segno dalla stella portoghese in appena 12 apparizioni di campionato – né tantomeno sulla cifra che egli stesso è andato ad assicurarsi lì in Arabia.

Il classe ’85 ha, infatti, siglato negli scorsi mesi un contratto dal quale percepirà 200 milioni di euro a stagione, quest’oggi valevole sino a giugno 2025. Nonostante ciò, poi, c’è chi invece dà per certo un suo addio anticipato. Si vocifera, non a caso, di una partenza prematura dall’Al-Nassr da parte dell’ex Real Madrid e Juve, se non altro, per poter far ritorno in Europa. Per via degli innumerevoli record totalizzati nel corso della propria carriera, infatti, può anche essere – come più che lecito d’altronde – che a Cristiano Ronaldo manchi l’Europa, e viceversa.

Attenzione però. Perché l’ipotesi di un suo eventuale ed ipotetico ritorno al didentro dei più grandi cinque campionati d’Europa non è affatto da scartare e potrebbe essere proprio questo a far sì che anche qualche altro importante calciatore arrivi, nel corso dei prossimi mesi, a dare l’addio dai propri e rispettivi club, Nicolò Barella incluso. L’idea è, non a caso, quella che la fortissima mezz’ala sarda e l’ex bianconero possano arrivare, eventualmente, a ritrovarsi assieme in Inghilterra – dopo la parentesi vissuta da avversari in Italia – e per giunta nella stessa squadra. Ecco come.

Calciomercato Inter, Newcastle pronto ad andare all’assalto di Ronaldo e altri due nomi: occhio a Barella

Dalla Spagna danno ormai per certo il ritorno di Cristiano Ronaldo in Europa. Alcuni portali spagnoli riferiscono, infatti, del Newcastle pronto ad andare all’assalto di CR7 nel corso della prossima estate. Non è affatto finita qui però, in quanto si legge inoltre che, oltre al portoghese, i ‘Magpies’ potrebbero tentare altri due colpi. In tal senso, occhio anche a quello di Nicolò Barella.

In caso di qualificazione alla prossima edizione di Champions, infatti, gli inglesi sono pronti ad attuare importantissimi investimenti sul mercato. Oltre a quello di Cristiano Ronaldo – che quest’oggi milita nell’Al-Nassr, lo ribadiamo, club presieduto dal fondo PIF, figura che è proprietario anche del Newcastle stesso, guarda caso – i ‘Magpies’ stanno tenendo attentamente sotto traccia i nomi di Raphinha del Barcellona e di Kieran Tierney dell’Arsenal. A tal proposito, inoltre, un innesto che gli inglesi potrebbero attuare lì in mediana potrebbe essere, proprio, quello di Barella.

A circa 4 giornate dal termine, infatti, col Newcastle che deve ancora recuperare una gara, Isak e compagni rischiano seriamente di figurare tra le 32 squadre che, all’inizio della nuova stagione, prenderanno parte alla prossima Champions. Questo perché la squadra di Edward Graham Howe, dopo aver totalizzato un filotto di 3 vittorie consecutive, risiede momentaneamente al terzo posto in classifica a +2 sul Manchester United, piazzato in quarta posizione, e a +6 dal Liverpool, fermo al quinto posto e con una gara in più, per giunta.

Ammesso e concesso, dunque, che tutto ciò avvenga – ma ormai ci siamo – PIF e compagnia compiranno, a quel punto, una campagna acquisti da brividi (dopo quelle che hanno già portato a termine sia a giugno 2022 che a gennaio 2023 dove sono stati spesi oltre 180 milioni). Non solo Ronaldo, quindi. I ‘Magpies’ potrebbero, anche, arrivare a pescare dalla Serie A, dove non è affatto da escludere che piaccia il nome di Barella: calciatore per il quale, pur di mettere in seria difficoltà l’Inter, gli inglesi potrebbero spingersi sino alla modica cifra di 80 milioni di euro in cash. D’altronde, i nerazzurri non sono intenzionati a cedere la forte mezz’ala sarda a tal punto che, per la sua partenza, occorrerebbe, per l’appunto, una vera e propria offerta monstre.