DIRETTA Serie A, Roma-Inter: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta la Roma di Mourinho nella 34esima giornata di Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter fa visita alla Roma nella Capitale, nel secondo anticipo del sabato valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, quindicesimo turno del girone di ritorno. Una scontro diretto che mette in palio punti Champions che sarà diretto da Maresca di Napoli.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci da tre vittorie di fila contro l’Empoli, la Lazio e nel turno infrasettimanale contro il Verona, vogliono allungare la striscia positiva per agganciare almeno per una notte la Juventus al terzo posto e prepararsi al meglio al derby di andata delle semifinali di Champions League contro il Milan. Dall’altro i giallorossi del grande ex José Mourinho, che invece vengono da due pareggi consecutivi contro Milan e Monza, hanno bisogno di una vittoria per scavalcare in graduatoria proprio i meneghini. La partita sarà trasmessa in tv, su smartphone e tablet in esclusiva sualla app di Dazn. All’andata i capitolini si imposero con il risultato di 2-1 in rimonta grazie ai gol di Dybala e Smalling dopo il vantaggio di Dimarco. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Olimpico in tempo reale.