-3 all’Euroderby: infortunio Leao, l’esito degli esami

Ieri contro la Lazio l’attaccante del Milan è stato costretto ad uscire dopo appena dieci minuti a causa di un problema muscolare

Leao giocherà l’Euroderby? Ad oggi è difficile dare certezze sia un senso che nell’altro. Di sicuro il Milan e i suoi tifosi temevano un infortunio peggiore per il portoghese, uscito ieri al decimo minuto della sfida con la Lazio vinta 2-0. Stamane l’attaccante rossonero ha svolto gli esami strumentali.

Leao rimane in forte dubbio per Milan-Inter, gli accertamenti hanno evidenziato “una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra“.

🚨 Rafael #Leao si è sottoposto questa mattina a esami strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra. L’evoluzione del quadro clinico sarà monitorata giorno per giorno #Milan @calciomercatoit — Martin Sartorio (@MartinSa1988) May 7, 2023

L’evoluzione del quadro clinico, fa sapere il club rossonero, sarà monitorata giorno per giorno. Spostandoci in casa Inter, ‘allarme’ subito rientrato per Bastoni e Dumfries, usciti acciaccati dalla gara con la Roma. Solo una botta per il difensore, un semplice affaticamento per l’olandese