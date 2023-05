Dal Barcellona all’Inter, tutto vero: “Strappato il contratto”

Dice che per l’Inter ha strappato il contratto che gli aveva già presentato il Barcellona. Un ex nerazzurro, non troppo amato dalla tifoseria, prova a blandire il vecchio suo pubblico con un retroscena

“Per l’Inter ho strappato un pre-contratto col Barcellona“, racconta Francesco Coco. Il laterale sinistro, ritiratosi a trent’anni nel 2007, è stato una meteora interista (per essendo rimasto sotto contratto per cinque anni). Oggi viene ricordato dai tifosi soprattutto per lo strano affare che portò al suo acquisto: l’Inter lo prese attraverso uno scambio, cedendo Seedorf al Milan.

Bisogna contestualizzare. Coco era un promettente terzino scuola Milan. I rossoneri lo avevano fatto crescere in giro per l’Italia, prestandolo prima al Vicenza e poi al Torino. Nel 2000 giocò titolare con la maglia rossonera, distinguendosi per buone prestazioni, soprattutto in coppa. Poi nell’agosto 2001 venne ceduto in prestito con diritto di riscatto al Barça. Al termine di quella stagione, dopo 33 presenze con la maglia dei blaugrana, non venne però riscattato. Finì all’Inter, che diede al Milan Clarence Seedorf.

Coco è dunque un perfetto uomo derby: ha giocato per l’Inter e per il Milan e ha partecipato alla famosa sfida meneghina di Champions nel 2003, con la maglia nerazzurra. Il ricordo per Coco non è ovviamente positivo. “Fu davvero brutto uscire con due pareggi“, ha raccontato l’ex difensore. “E per fortuna ora hanno cambiato il regolamento“.

“Per l’Inter ho strappato un contratto con il Barcellona“, Coco riscrive la storia

Il difensore è cosciente di non essere particolarmente amato dai tifosi nerazzurri. Soprattutto per come è arrivato, ossia perdendo uno come Seedorf. “Sarei stato preso dall’Inter comunque“, ha detto però Coco. “Moratti e Oriali mi corteggiarono per mesi durante la mia esperienza al Barcellona. Ero in Catalogna in prestito dal Milan. Per l’Inter ho stracciato un pre-contratto di cinque anni con i catalani. Il mio destino non era legato a Seedorf… se le società hanno trovato questa formula non dipende da me. Ma ero forte, non ero un signor nessuno“.

Ma fra Inter e Milan, a ogni modo, Coco si sente ancora più legato ai colori rossoneri, e per questo, in Champions, sosterrà moralmente la squadra allenata da Pioli. “Tiferò Milan“, ha dichiarato. “Vincerà chi sarà più concentrato: più della tecnica conterà la testa“.

E intanto si parla anche di un altro giocatore ex Milan che dal Barcellona potrebbe passare all’Inter. Si tratta di Kessié, ovviamente, su cui i dirigenti nerazzurri continuano a nutrire speranze. Ausilio vorrebbe poter arrivare a un accordo con i catalani indipendentemente dalla possibilità di uno scambio con Brozovic.

L’Inter punta ancora a Kessié

Secondo i media spagnoli, l’Inter si sarebbe già esposta in vari modi. Qualche settimana fa sarebbe infatti già stata avanzata una prima offerta al Barcellona. La notizia è stata riportata da AS. Javier Miguel, firma storica del quotidiano iberico, crede che alla fine catalani e nerazzurri troveranno un accordo.

L’Inter, secondo quanto riportato dal giornalista, avrebbe già avanzato un’offerta formale al Barcellona per Franck Kessié. I nerazzurri avrebbero proposto dei giocatori da poter inserire nell’affare, ma il Barcellona avrebbe risposto negativamente, chiedendo cash: almeno 30 milioni. Da un punto di vista sportivo, Kessié non è in discussione: Xavi vorrebbe tenerlo. Ma il Barcellona ha dei seri problemi finanziari.

In più il centrocampista ex Milan ha rifiutato la proposta della dirigenza relativa all’abbassamento dell’ingaggio. Una simile frizione potrebbe portare alla separazione. L’Inter deve temere soprattutto la Premier, che può offrire ai catalani i milioni richiesti.