Offertona dalla Premier per Calhanoglu: obiettivo, far vacillare l’Inter

L’Inter è diventata territorio di caccia. La Premier League ha messo gli occhi anche su Hakan Calhanoglu: la stagione super del turco ha già destato l’interesse di vari club

Calhanoglu ha giocato finora venticinque partite in Serie A più cinque da subentrato, ha messo a segno tre goal e fornito sei assist. In Champions è sceso in campo sei volte dal primo minuto ed è entrato tre volte dalla panchina, segnando un goal e firmando un assist. Il rendimento è stato superiore a quello dello scorso anno, nonostante abbia segnato meno.

L’assenza prolungata di Marcelo Brozovic ha infatti spinto Inzaghi a spostare il turco in regia, e nel nuovo ruolo l’ex Milan ha dato il meglio di sé. Proprio questa sua evoluzione ha scatenato l’interesse di molti grandi club. In Inghilterra scrivono per esempio che il Newcastle, dopo la qualificazione in Champions League, potrebbe contattare l’Inter proprio per trovare un regista, chiedendo informazioni sia per Brozovic che per Calhanoglu.

In Premier sono numerose le squadre incantante dalla stagione di Calhanoglu, ma il Newcastle è di certo una delle più agguerrite sul mercato. I dirigenti delle Magpies vorrebbero aggiungere qualità ed esperienza al centrocampo. E i proprietari, cioè il multimiliardario fondo PIF, potrebbero mettere sul piatto fino a 40 milioni cash per far vacillare l’Inter.

Bisogna ricordare che Calhanoglu ha già raggiunto un accordo per il rinnovo con i nerazzurri fino al 2027, da formalizzare a fine stagione, e che il club sarebbe più propenso a cedere Brozovic (visto l’ingaggio più alto e i continui problemi di gestione, anche a livello caratteriale). Anche per il croato, però, una cessione sarebbe possibile solo a cifre elevate, cioè sopra i 35 milioni. Queste le direttive della dirigenza.

La Premier innamorata di Calhanoglu: Newcastle e Liverpool pronte all’affondo

Le Magpies hanno in mente di creare uno squadrone con cui essere subito competitivi in Europa, e per questo hanno deciso di puntare soprattutto sui giovani, ma inserendo alcuni uomini di esperienza in posizioni-chiave. L’idea è quella di avere un centrale di difesa forte, abituato a contrastare attaccanti di peso in Champions, un regista di grande tecnica e che abbia già vinto in Europa e un attaccante internazionale, anche lui esperto. Calhanoglu può tranquillamente ricoprire il ruolo di centrocampo.

Ma servirebbero almeno 40 milioni di euro per poter dar inizio a una trattativa. Sempre in Inghilterra si ventila un possibile interessamento anche da parte del Liverpool: Klopp ha chiesto al club un centrocampista versatile, bravo in mediana ma utilizzabile anche sulla trequarti. E sembra proprio l’identikit preciso del turco.

Mesi fa sembrava che il turco da regista fosse diventato insostituibile per i nerazzurri e che questa situazione avrebbe spinto il club a cedere Brozovic, anche attraverso uno scambio. Al croato sono però bastate un paio di partite giocate ai suoi livelli per rimettere tutto in discussione.

L’idea di uno scambio Kessié-Brozovic, per esempio, sembra del tutto tramontata. Chiunque voglia mettere le mani sul croato (Barcellona, Newcastle, United, Chelsea…) dovrà tirare fuori 35 milioni. E lo stesso discorso vale per Calhanoglu. Al momento, gli incedibili, per l’Inter sono altri. Ovvero tre nomi: Bastoni, Barella e Lautaro. Tutti gli altri hanno un prezzo, Onana compreso.

La situazione non del tutto tranquilla dal punto di vista economico spinge infatti la società a non disdegnare discorsi del genere. Le offerte importanti e intriganti, a questo punto, considerando la necessità da parte del club di monetizzare, andranno prese sempre in considerazione.