Dall’Inter al Barcellona, è tutto fatto: ha già svolto le visite mediche

Dall’erede di Skriniar allo scambio tra Brozovic e Franck Kessie col Barça, ecco le ultime di calciomercato Inter

L’Inter dovrà acquistare almeno un difensore nel prossimo calciomercato estivo. Precisamente il sostituto di Skriniar, che traslocherà a costo zero al Paris Saint-Germain col quale ha firmato un quadriennale da oltre 10 milioni l’anno bonus inclusi. Più di uno, invece, qualora non dovesse rinnovare de Vrij (ma un accordo dovrebbe trovarsi su base biennale); oppure Danilo D’Ambrosio (le percentuali di permanenza per un’altra stagione non sono basse).

Senza dimenticare Acerbi, coi nerazzurri che dovrebbero riprovare a prenderlo sempre in prestito e pure in caso di divorzio col suo ‘mentore’ Inzaghi. Va citato anche il nome di Bastoni, nel mirino di alcune big europee e ancora in scadenza nel 2024. Marotta e Ausilio, però, intendono trovare un accordo per il rinnovo prima di luglio/agosto.

Per il dopo Skriniar si sono fatti tanti nomi. Da Djalo del Lille – il preferito ma si è rotto il crociato – a Demiral in uscita dall’Atalanta che però è più un centrale di una difesa a tre che un ‘braccetto’ di destra; da Pavard (guadagna tanto e ambisce a un top club) a ultimo Doekhi dell’Union Berlino. Ne dimentichiamo sicuramente qualcuno. Non lui, Inigo Martinez. Il 31enne in forza all’Athletic Bilbao ha il contratto in scadenza a giugno che sicuramente non rinnoverà. Nelle passate settimane è stato accostato al club di Suning, probabilmente il suo profilo è stato proposto alla dirigenza dai suoi agenti o da qualche intermediario conoscendo le esigenze interiste per quanto riguarda il reparto difensivo.

Inigo Martinez al Barcellona: visite mediche già effettuate

Mai stato ‘trattato’ dall’Inter, il futuro del classe ’91 di Ondarroa sarà ancora in Spagna. Non più, però, all’Athletic, bensì al Barcellona. È tutto fatto tra il numero 4, 177 presenze con la maglia dei baschi, e la società blaugrana: l’accordo è stato raggiunto su base biennale, con il calciatore che manterrà il suo attuale stipendio, ovvero quasi 5 milioni di euro.

Secondo le indiscrezioni di ‘Sport’, l’intesa è stata trovata la scorsa settimana. Inigo Martinez ha anche già svolto le visite mediche, certificando il suo matrimonio col Barça. Di fatto ora manca solamente l’annuncio ufficiale, che arriverà alla fine della stagione.

Brozovic-Kessie, lo scambio perde quota

A proposito di Barcellona, non è tramontata l’ipotesi di uno scambio con l’Inter: Brozovic in cambio di Kessie, da anni ‘pallino’ di Piero Ausilio che – proprio qualche settimana fa – è stato nella sede dei catalani per parlare pure di altri calciatori del club presieduto da Laporta, vedi Umtiti rilanciatosi quest’anno in prestito al Lecce.

Le ultime informazioni che arrivano dalla Catalogna, tuttavia, parlano di un Barcellona poco se non per nulla propenso a salutare l’ex Milan attraverso un ‘baratto’. Per la mediana Brozovic non è una priorità, lo è invece Gundogan del Manchester City senza contare che potrebbe ancora rinnovare Busquets. E poi, aspetto ben più importante, Laporta preferirebbe una cessione a titolo definitivo sui 25-30 milioni che darebbe nuova linfa alle casse e, chissà, anche un ‘sostegno’ al clamoroso ritorno di Leo Messi.