Affare a un passo: dall’Inter al Napoli, 20 milioni

Il difensore potrebbe passare in Premier League la prossima estate dietro pagamento della clausola, così i partenopei strapperebbero l’obiettivo dell’Inter a costo ridotto in sostituzione

Mancano una manciata di giornate al termine della stagione e il Napoli ha festeggiato anticipatamente la vittoria dello Scudetto lasciando con l’amaro in bocca tutte le altre pretendenti al titolo, nient’affatto all’altezza di quanto dimostrato con costanza dai partenopei. Con l’arrivo della sessione estiva di mercato, però, molto potrebbe cambiare tra i ranghi delle big italiane. E pare proprio che Napoli e Inter potrebbero essere coinvolte in un intreccio piuttosto particolare.

I neo Campioni d’Italia, in forma smagliante anche dopo la vittoria per 1-0 ai danni della Fiorentina, potrebbero infatti perdere almeno uno dei suoi migliori protagonisti della stagione. Oltre a Victor Osimhen e Kvicha Kvarastkhelia, anche il difensore centrale Kim Min-Jae ha gli occhi delle grandi realtà di Premier League puntati addosso. Nello specifico, il Manchester United – scrive ‘Il Corriere dello Sport’ – ha palesato l’intenzione di coprire l’intero costo della clausola rescissoria da 60 milioni di euro per far contento il tecnico Erik ten Hag a partire dalla nuova stagione sportiva, durante la quale il club dei ‘Red Devils’ è atteso per redimere i brutti risultati maturati nelle ultime annate. Quest’operazione andrebbe conclusa, in ogni caso, entro e non oltre i primi quindici giorni del mese di luglio. In caso contrario essa decadrebbe, lasciando nelle mani del club partenopeo le redini della gestione del suo cartellino anche per gli anni a seguire. Periodo, fra l’altro, durante il quale Kim andrà in tournée col Napoli proprio nel suo paese natale. Una ragione in più per riavvicinarsi alla famiglia e maturare una serie di considerazioni sul proprio futuro.

Calciomercato, Napoli e Inter in contesa: piace Doekhi

Intanto, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha già adocchiato il potenziale sostituto, già vecchio pallino dell’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta. Ennesimo concorso tra due grandi figure del calciomercato italiano.

Si tratta del giovanissimo centrale olandese Danilho Doekhi, di proprietà dell’Union Berlino con la cui maglia ha letteralmente spiazzato ogni pronostico in Bundesliga. Il calciatore è attualmente valutato 20 milioni di euro e potrebbe dunque fare il salto di qualità lasciando la Germania per la Serie A, dove verrebbe accolto in sostituzione di Kim oppure Milan Skriniar in partenza verso il Paris Saint-Germain. Tra le due, nonostante non ci sia dichiarata preferenza, è probabile che scelga i Campioni d’Italia uscenti viste le maggiori chance di imporre predominio anche il prossimo anno. Europa compresa.