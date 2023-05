DIRETTA Champions, derby Milan-Inter: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Milan di Pioli nell’andata delle semifinali di Champions League. La cronaca Live del derby in Diretta

L’Inter affronta il Milan a San Siro in una gara valida come andata della seconda semifinale di Champions League. Il quarto derby della Madonnina di questa stagione, che sarà diretto dall’arbitro spagnolo Gil Manzano.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci da quattro vittorie di fila in Serie A che li hanno riportato al quarto posto solitario in classifica, sono arrivati a questo appuntamento dopo essersi piazzati secondi nel proprio girone dietro il Bayern Monaco e davanti al Barcellona, per poi eliminare il Porto agli ottavi di finale e il Benfica in semifinale. Dall’altra i rossoneri di Stefano Pioli, che a loro volta vengono dal successo contro la Lazio, si sono qualificati al secondo posto dietro il Chelsea ed hanno avuto poi la meglio sul Tottenham e sul Napoli. La partita sarà visibile in tv in chiaro su Tv8 oltre che su smartphone e tablet sulla app di Amazon Prime. Tra sei giorni la gara di ritorno. Nei derby di campionato c’è stata una vittoria a testa, mentre in Supercoppa Italiana l’Inter si è imposta con un netto 3-0 con i gol di Dimarco, Dzeko e Lautaro Martinez. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Giuseppe Meazza in tempo reale.