Marotta: “Ci giocheremo tutto. Mercato frizzante? Cerchiamo sostenibilità”

Le dichiarazioni dell’Ad nerazzurro prima dell’Euroderby Milan-Inter valevole per l’andata delle semifinali di Champions League

“Siamo molto orgogliosi di essere arrivati fino a qua, a un traguardo che ci siamo conquistati con grande merito”. Lo ha detto Beppe Marotta poco prima del fischio d’inizio dell’Euroderby col Milan.

“Essendo a un passo dalla finale, ci giocheremo tutto – ha aggiunto a ‘Sky Sport’ l’Ad dell’Inter – Sappiamo di avere contro un avversario temibile quale il Milan, però se c’è questa forte motivazione e senso di appartenza, allora si può fare”.

“Se c’è stata un episodio in questi giorni che mi ha fatto emozionare? Sono una persona che le emozioni le tengo dentro, ma sto vivendo qualcosa di unico. Semifinali di Champions ne ho fatte in passato, ma farla a Milano con un derby è un bello spot per il calcio italiano che mi gusto da dirigente italiano e di questa Inter”.

“Con questa Champions possiamo aspettarci un mercato frizzante? Non dobbiamo dimenticare che esistono anche dei valori sportivi che ci lusingano. Sicuramente dobbiamo andare alla ricerca della sostenibilità. Questo tesoretto ci fa stare meglio, tuttavia la programmazione non deve dipendere solo dal cammino in Champions che è stato comunque straordinario”.

Marotta rimarca il cammino negativo in campionato rispondendo in parte alla domanda su Inzaghi: “La stagione, che è stata anomala a causa del Mondiale, è andata bene. È mancato l’appuntamento fondamentale col campionato, è una piccola pecca (si è espresso a ‘Prime’, ndr) ma dobbiamo essere contenti del ruolino nelle altre competizioni come Champions, Supercoppa e Coppa Italia”.