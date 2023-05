Lukaku dice addio all’Inter ma resta in Italia: effetto domino da 160 milioni

Il belga, rientrato all’Inter nella scorsa estate, potrebbe lasciare Milano per trasferirsi in un’altra meta di A. Svelato il clamoroso intreccio di mercato che rischia di danneggiare seriamente i nerazzurri

In questi ultimi mesi si è discusso particolarmente del rendimento, allora del tutto sottotono, di Romelu Lukaku. Il belga ha, infatti, rimediato ben tre infortuni in questa sua esperienza 2.0 trascorsa sin qui all’Inter rientrando, però, in tempo per questo rush finale di stagione.

E’ stato, non a caso, all’inizio del nuovo anno che ‘Big Rom’ è tornato a rimettere piede in campo ritrovando, però, dopo qualche mese di tempo la sua perfetta ed ideale condizione fisica. Alcuni sprazzi del vecchio Lukaku si sono, infatti, ricominciati a vedere a metà aprile col belga che ha ritrovato la via del gol su azione diretta, proprio, in occasione di Empoli-Inter giocatasi nel 23 dello scorso mese. Oltre alla doppietta messa a segno contro i toscani, l’ex Manchester United e Anderlecht è anche riuscito nell’intento di confezionare un delizioso assist per Lautaro Martinez.

Da lì, sono poi arrivati 1 altro gol 2 assist messi a referto nelle ultime tre gare disputate dal classe ’93 (sinonimo che quindi c’è finalmente anche con la testa). Ora, però, il suo futuro resta ancora del tutto da delineare. Sarà, infatti, nel corso della prossima estate che il Chelsea deciderà il da farsi sul belga: per lui c’è, non a caso, il rischio di una potenziale separazione dall’Inter.

Non si sa ancora, con assoluta certezza, se i nerazzurri proveranno o meno a trattare il rinnovo del prestito di ‘Big Rom’ e, con un avvenire oramai del tutto lontano da Londra per via di quanto accaduto precedentemente, gli stessi ‘Blues’ potrebbero finire per trattare dei diritti alle prestazioni sportive di Lukaku con qualche altro club, magari proveniente direttamente dalla Serie A. Occhio, quindi, a quest’altro clamoroso scenario di mercato.

Calciomercato, l’addio di Osimhen dal Napoli rischia di mettere in guai seri l’Inter: spunta fuori l’idea Lukaku ora

Con un Victor Osimhen apparso più in forma che mai come nel corso di questa stagione, numerosissime società estere hanno già incominciato a bussare alla finestra del Napoli per provare a discutere della situazione dell’ex Lille.

Il nigeriano è, infatti, finito per far gola ad alcuni club come Newcastle, Everton ma, a maggior ragione, Manchester United e Psg (società che sarebbero tutte quante pronte a garantirgli uno stipendio da 10 milioni di euro a stagione più annessi bonus). E’ emerso fuori, non a caso, che proprio i parigini avrebbero accolto negli scorsi giorni sia Osimhen che il suo agente nel didentro della propria sede. Qual è allora, se così stanno le cose, la situazione che rischia di mettere in guai seri l‘Inter?

Se non altro il fatto che, in caso d’addio di Osimhen dal Napoli – con De Laurentiis che, oltre a non essere disposto a prendere in considerazione offerte al ribasso dei 160 milioni, ha già dato al classe ’98 un tempo massimo di sessanta giorni per poter decidere quello che potrebbe essere il suo futuro, in modo tale da poterlo sostituire degnamente quindi – gli stessi ‘partenopei’ potrebbero finire per fiondarsi direttamente su Romelu Lukaku, con quest’ultimo che, pur nutrendo dentro di sé il desiderio di voler rimanere a Milano, è anche lui ancora desideroso di conoscere il proprio futuro. Ecco come, a quel punto, a rimetterci sarebbe proprio l’Inter.