Verso Inter-Sassuolo, neroverdi cauti: “Loro campioni, gara stimolante”

La formazione di Dionisi attende con ansia e ottimismo la gara contro i semifinalisti di Champions, ammettendo l’enorme valore della rosa a disposizione di Inzaghi

Squadra rodata e ben messa in campo, con buone doti di costruire gioco fluido e ritrovata capacità di segnare reti in sequenza. Questa Inter ha riscoperto molto delle sue vecchie, preesistenti qualità interne e spera di scoprirne altre ancora, man mano che la stagione volge al termine e servirà tirare le somme di quanto maturato finora. Al di là dei traguardi internazionali raggiunti anche contro il Milan, la squadra di Simone Inzaghi arriva ad affrontare il Sassuolo di Davide Dionisi con la consapevolezza di essere favorita ma senza alzare troppo la cresta. Perché di questi errori ne sono stati compiuti in passato e hanno beffato, soprattutto in campionato ad inizio anno.

D’altro canto, però, gli ospiti neroverdi devono ben guardarsi le spalle dagli assalti di un duo offensivo di tutto rispetto come quello composto da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko – sicuramente chiamati a respirare un po’ dopo l’andata delle semifinali di Champions – in favore di Romelu Lukaku che fino a prova contraria ha ancora moltissima fame di gol. A trarre in inganno il Sassuolo non è soltanto una resa difensiva abbastanza discutibile ma anche uno stato di forma recente senza lodi.

Dionisi con tanti stimoli: “Torna anche Pinamonti”

Il tecnico avversario non si lascia comunque scoraggiare e suona la carica: “I ragazzi hanno fatto bene, non vogliono rifiatare. Ci siamo concessi qualche giro a vuoto ma domani non possiamo permetterci passi falsi“, ha dichiarato Dionisi nella conferenza della vigilia.

“L’Inter è una squadra tra le più forti dell’intero campionato, semifinalista di Champions. Questo risultato parla per loro. Siamo comunque motivati nel fare del nostro meglio, recuperiamo l’ex Pinamonti che ha tanta voglia di dire la sua. Non so se per lui questa partita ha qualcosa di speciale, per noi deve essere come tutte le altre. Sembrerebbe essere tornato a disposizione Muldur, vediamo come andrà. Ci saremo tutti. Anche Laurienté sta bene“, ha poi concluso il tecnico con la sua analisi pre-gara. Sebbene sia difficile fare punti a San Siro, il Sassuolo ne ha bisogno per allentare la presa della seconda metà di classifica.