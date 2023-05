Cessione Inter: l’annuncio ufficiale fa chiarezza

Parole forti in relazione alle possibilità di cessione delle quote societarie dell’Inter nel prossimo futuro, Zhang resta comunque un presidente apprezzato

Fronte risultati sportivi non ci sono dubbi: l’Inter sta svolgendo un grandissimo lavoro, nonostante le ripetute critiche piovute nelle scorse settimane per una serie negativa di risultati mancati in campionato, con il rischio concreto di non centrare la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Da qualche tempo, però, Simone Inzaghi sembra essere riuscito ad addrizzare il tiro e si legge entusiasmo anche sul volto degli stessi calciatori che, nell’euroderby di martedì contro il Milan, hanno mantenuto i nervi saldi portando a casa un risultato importantissimo in vista della sfida di ritorno delle semifinali.

Per il CEO Corporate nerazzurro Alessandro Antonello il percorso è stato assolutamente positivo. E di questo non può che essere contenta anche il resto della dirigenza di Viale della Liberazione, presente sugli spalti del gremito San Siro per tutta la durata dell’incontro. A margine dell’evento di importanza mediatica internazionale, Antonello ha poi partecipato ad un incontro denominato ‘Il Foglio Sportivo torna a San Siro‘ durante il quale ha tenuto a ribadire la posizione del club sulla questione stadio, l’operatività sul mercato ma anche il ruolo della presidenza in mano a Steven Zhang in qualità di rappresentante del colosso cinese Suning.

Antonello su Zhang: “Presidente in gamba, saprà cosa fare in futuro”

“Voglio sottolineare l’impegno che questa società ha impiegato con continuità. Il presidente è il più giovane della storia nerazzurra ed è un uomo molto dedito al sacrificio. Oggi ci sta aiutando a gestire il club nel migliore dei modi, dando un impatto diverso sulle nuove generazioni. Non possiamo fare altro che ringraziarlo“, ha dichiarato in prima battuta il CEO.

Dopodiché l’attenzione è stata posta in maniera più approfondita sulle voci che corrono sulle possibilità di cessione delle quote societarie nerazzurre a terzi, con il gruppo Investcorp a tenere banco sul mercato estero: “Al di là della ricerca di un nuovo partner commerciale dopo l’uscita di scena di Digitalbits, il brand è cresciuto moltissimo anche a livello extra-sportivo. La proprietà ha avuto un ruolo cruciale in questo perché ha riposizionato il nome dell’Inter su livelli importanti. Ora siamo una realtà su cui è vero, possono maturare interessi anche dall’esterno. Suning dovrà decidere cosa fare del futuro del club, ma in ogni caso qualsiasi scelta verrà presa sarà soltanto per un bene complessivo. Ci auguriamo tutti che, comunque vadano le cose, l’Inter ne esca fuori rinforzata“. Parole di conforto, speranza, dubbio e curiosità. Antonello attende come tutti i tifosi, poggiati sulle ringhiere di San Siro increduli alla vista dei propri beniamini.