Attaccante da doppia cifra per l’Inter: occhio all’affare dalla Bundesliga

Sul tavolo nerazzurro situato dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ può spuntare fuori un nuovo nome per l’attacco. Contratto in scadenza nel 2024 per lui e già 15 reti messe a segno in stagione

Mai come quest’anno, il calo patito da parte dell’attacco nerazzurro, e quando diciamo attacco intendiamo proprio l’intero attacco, è coinciso proprio col momento no dell’Inter.

A onor del vero, infatti, i nerazzurri hanno staccato la spina nel periodo riconducibile tra marzo e aprile e questo ha fatto si che la squadra di Simone Inzaghi totalizzasse non soltanto 1 misero punto in cinque partite, bensì che proprio il tecnico piacentino finisse ad un passo dal dare il proprio addio immediato.

Dalle gare giocatesi contro: Spezia, Juventus, Fiorentina, Salernitana e Monza, infatti, i nerazzurri hanno fatto registrare un filotto di 4 sconfitte ed 1 solo pareggio, tale da aver poi portato la ‘Beneamata’ a scalare, per un breve periodo, sino al settimo posto in classifica.

Ad ogni modo, però, grazie agli ultimi successi ottenuti in campionato – culminati inoltre da quel pass strappato per le semifinali di Champions oltre che alla finale conquistata in Coppa Italia – Lautaro e compagni sono finalmente riusciti, questa volta si spera definitivamente, a ritornare sulla retta via in vista di questo importantissimo rush finale di stagione. Questo non preclude, però, una sola ed unica cosa che è ormai certa.

In vista della prossima estate, infatti, gran parte del reparto avanzato nerazzurro – così come l’intera rosa d’altronde – verrà certamente rivoluzionato.

Tanti i cambiamenti a cui l’Inter farà fronte, incluso quello di Correa là davanti con la situazione Lukaku che necessita di conoscere, ancora, nuovi ed ulteriori sviluppi.

Nel frattempo, però, ciò che potrebbe prendere quota è l’idea che, tutta una serie di agenti, potrebbero finire per presentarsi dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ sponsorizzando alcuni dei propri giocatori, incluso un qualcuno che quest’oggi milita in Bundesliga.

Calciomercato Inter, può spuntare fuori l’idea Gregoritsch per l’attacco: occhio all’affare low-cost da 15 milioni

Un nome che ben presto potrebbe, anche, trovare posto sul tavolo della ‘Beneamata’, è quello di Michael Gregoritsch: centravanti di attuale proprietà del Friburgo, club al quale è legato sino a giugno 2024.

Il classe ’94 ha già messo a referto 15 reti e 5 assist in stagione toccando, per l’appunto, quota 10 in Bundesliga. Trattasi di un profilo alquanto esperto e che, avendo già militato al fianco di alcuni club come Amburgo, Augusta e Shalke 04 in passato, gode già di un certo bagaglio calcistico europeo. Peraltro, trattasi del centravanti titolare della Nazionale austriaca: formazione con la quale ha totalizzato in tutti questi ultimi anni già 45 apparizioni trovando, però, la via del gol solo in 9 occasioni. Valutazione attorno ai 15 milioni di euro per lui.