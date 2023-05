Il dopo Skriniar può arrivare dalla Bundes: due ipotesi per affondare il colpo

Nerazzurri ancora a caccia dell’erede dello slovacco, in procinto di dire addio all’Inter a fine stagione per accasarsi al Psg. Spunta nel frattempo un nome nuovo per la difesa

In casa Inter continua a tenere ancora banco la situazione Skriniar, difensore che negli scorsi mesi ha penalizzato i nerazzurri non soltanto per via del semplice fatto che tra poco meno di due mesi darà definitivamente il proprio addio ai suoi attuali compagni di squadra, ma anche perché, a causa del suo infortunio rimediato nella prima metà di marzo, ha costretto i nerazzurri a dover fare a meno anzitempo di lui.

E’ stato, infatti, in occasione della gara di ritorno degli ottavi di Champions League disputatasi contro il Porto che, dopo essere subentrato a 10′ dal termine contro la formazione di Sergio Conceicao, Milan Skriniar ha rimediato una ricaduta in seguito all’infortunio che aveva manifestato precedentemente. La lombalgia accusata inizialmente si è, infatti, trasformata poi in lombosciatalgia con lo stesso classe ’95 che, dopo aver fatto riscontrare danni al disco intervertebrale è stato costretto ad esporsi ad un intervento chirurgico che, di fatto, non gli consentirà di terminare la stagione con l’Inter.

L’ex Sampdoria darà, non a caso, il proprio addio dai nerazzurri nel corso della prossima estate e sarà così che, sempre ammesso e concesso che arrivi a dare nuove ed ulteriori garanzie dal punto di vista fisico ai parigini, si trasferirà alla corte del Psg: club dal quale andrà a beneficiare di uno stipendio tra i 9 e i 10 milioni di euro a stagione. Nel frattempo ecco che, tra le tante candidature sorte fuori per la difesa nerazzurra, potrebbe emergerne un’altra proveniente direttamente dalla Bundesliga.

Calciomercato Inter, spunta fuori l’idea Klostermann per la difesa: svelati tutti i possibili scenari

Eccezion fatta per i profili riconducibili a quelli di Scalvini, Doekhi e chi più ne ha più ne metta, un altro nome che ben presto potrebbe, anche, finire sul tavolo dell’Inter è quello di Lukas Klostermann, calciatore che quest’oggi milita nel campionato di Bundesliga.

Complice il suo contratto in scadenza nel 2024 assieme al Lipsia, il classe ’96 potrebbe anche finire per emigrare altrove a fine stagione. L’idea potrebbe essere, non a caso, quella che alcuni dei suoi intermediari finiscano per proporlo a tutta una serie di squadre, Inter inclusa. Non è nemmeno da escludere, però, il fatto che possano essere gli stessi nerazzurri a rivolgere direttamente il proprio sguardo nei confronti del calciatore.

Trattasi, infatti, di un profilo d’esperienza che è ormai da anni nel giro della Nazionale tedesca e che, oltre a vantare una valutazione attorno ai 10 e i 15 milioni di euro, potrebbe finire per fare seriamente comodo alla ‘Beneamata’ per via del fatto che è in grado di ricoprire non soltanto la casella di terzino destro, ruolo che generalmente predilige, ma anche la posizione di braccetto di destra in una difesa a tre (zona che sta impiegando tutt’ora).