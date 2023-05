Bastoni al City di Guardiola: operazione assurda

Da dietro le quinte si può iniziare a lavorare ad uno scambio nel quale vi sarebbero inclusi il centrale natio di Casalmaggiore ed un big assoluto dei ‘Citiziens’. Lo scenario è sorprendente

Una delle questioni più delicate che continua a tenere banco in casa Inter, è sicuramente quella del potenziale rinnovo di Alessandro Bastoni. Da tempo, infatti, si discute a proposito di quest’eventuale prolungamento di contratto che, sino ad oggi, non c’è ancora stato e che, proprio questo, ha fatto sì che il classe ’99 venisse accostato a tutta una serie di club riconducibili, nella maggior parte dei casi, alla Premier League.

Oltre al Tottenham, infatti, club che fu vicinissimo a tentare l’affondo decisivo nei confronti di Bastoni nella passata estate, un’altra società che ha posto sotto i propri radar l’ex Atalanta è, sicuramente, il Chelsea. I ‘Blues’ restano da tempo, non a caso, alla costante ricerca di un nuovo centrale di difesa mancino e, così come già fatto con Gvardiol, hanno incominciato a sondare il terreno anche per il difensore di attuale proprietà dell’Inter. Non è affatto finita qui però.

Il calciatore natio di Casalmaggiore piace da moltissimo tempo anche a Pep Guardiola: tecnico che, come più che deducibile, quest’oggi siede sulla panchina del Manchester City e che, in un futuro non troppo lontano, potrebbe anche finire per domandare all’intera dirigenza l’acquisto immediato dell’attuale numero 95 nerazzurro. C’è da dirlo. Questo resta, ad oggi, uno scenario alquanto complicato e che, per far sì che possa andare eventualmente in porto un giorno, urge un bel po’ di lavoro da sviluppare da dietro le quinte.

A poter risultare decisivo in queste eventuali e presunte trattative, però, potrebbe essere proprio l’agente di un big dei ‘Citiziens’: con quest’ultimo che – ci stiamo riferendo al calciatore naturalmente – viste le attuali premesse, non è destinato ad avere lunga vita dalle parti di Manchester. Stiamo parlando di Joao Cancelo, laterale ‘tuttofare’ che nello scorso gennaio ha detto addio ai suoi compagni di squadra per accasarsi a titolo temporaneo al Bayern Monaco – club che, qualora voglia riscattare il portoghese, dovrà sborsare fuori 70 milioni di euro e che molto difficilmente riscatterà dunque – ed il cui futuro è ancora da decifrare del tutto. Occhio a questo potenziale scenario di mercato.

Calciomercato, Mendes può servire l’assist a Cancelo e tentare lo scambio con Bastoni: svelate le intenzioni dell’Inter

Jorge Mendes, noto agente nel mondo del calcio e niente meno che storico ed ex intermediario di Cristiano Ronaldo, resta quest’oggi alla costante ricerca di una nuova sistemazione da dover trovare ad uno dei suoi numerosi assistiti: quale Joao Cancelo.

Seppur, ad oggi, la meta maggiormente gradita dal diretto interessato sia il Barcellona, l’esperto agente portoghese che da tempo cura gli interessi del suo connazionale potrebbe finire per compiere un presunto tentativo anche in Italia: ‘sponsorizzando’, di fatto, qualche possibile scambio. Uno di questi potrebbe ricondurci direttamente all’Inter: club al quale Mendes potrebbe proporre – direttamente nelle vesti di intermediario e puntando ad una ricca commissione in suo favore – uno scambio secco assieme ad Alessandro Bastoni.

Da tempo, infatti, come già anticipato d’altronde, Pep Guardiola nutre un particolare debole calcistico nei confronti del centrale natio di Casalmaggiore ma con l’Inter che, in quel caso, finirebbe difficilmente per accettare questa eventuale ed ipotetica proposta di scambio con Cancelo. Questo perché la priorità dei nerazzurri era e resta, senz’alcun ombra di dubbio, il rinnovo di Bastoni.