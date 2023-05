140 milioni, è tutto fatto: ora sono ‘guai’ per l’Inter

Il mega affare tra Dortmund e Real Madrid spiana la strada ai tedeschi per il colpo di ripiego sull’obiettivo nerazzurro che piace anche al Napoli di De Laurentiis

L’Inter non è la sola squadra su suolo europeo ad aver mostrato una propensione ‘bifronte’ nel corso degli impegni di campionato e di Champions League. Se infatti nell’uno ha perso terreno in diversi momenti, non sfruttando occasioni vantaggiose anche contro avversarie di piccolo calibro ai fini della classifica, nell’altro è riuscita a segnare un record dopo l’altro. Non a caso, infatti, si troverà a giocare la semifinale di ritorno contro il Milan da una posizione avvantaggiata. E allo stesso modo può fare il Real Madrid: terzo in classifica ad una sola lunghezza dall’Atletico con il Barcellona ormai involato verso la vittoria della Liga spagnola, gli uomini di Carlo Ancelotti possono ancora dare il tutto per tutto contro il City nell’altra supersfida europea.

Inter e Real, in altri termini, hanno vissuto momenti simili. Ma i capitolini di Florentino Perez potrebbero avere la meglio sul mercato la prossima estate, grazie ad un’operazione che di fatto annienta le chance nerazzurre di imporsi positivamente. Stando agli ultimi aggiornamenti lanciati da ‘Sport Bild’, il club madrileno avrebbe chiuso l’affare per l’acquisizione delle prestazioni del giovanissimo talento inglese Jude Bellingham per una cifra vicina ai 140 milioni di euro (di cui 40 milioni di bonus) da destinare ai rivali tedeschi del Borussia Dortmund. Il centrocampista avrebbe rifiutato importanti offerte da Manchester United, City e Liverpool perché desideroso di ripartire proprio da uno dei club più vincenti in ambito europeo. Così facendo la squadra a strisce giallo-nere del nord della Germania potrebbe mettere le mani su uno degli obiettivi maggiormente discussi e condivisi dai club di Serie A in questa stagione. Uno che ha stregato sia l’Inter che la capolista Napoli di Aurelio De Laurentiis, voglioso di chiudere un tris di provenienza Empoli.

Calciomercato, Baldanzi obiettivo europeo: non solo Inter

Si tratta del giovane fantasista Tommaso Baldanzi, fresco di convocazione per la disputa del Mondiale Under-20 e ipervalutato dalla formazione toscana per almeno 20 milioni di euro.

Il calciatore, atteso al salto di qualità definitivo in estate, potrebbe dunque accasarsi assieme a Vicario e Parisi in una società terza che potrebbe però non essere affatto italiana. Il Dortmund, infatti, potrebbe valutarlo come potenziale sostituto di Bellingham spiazzando le altre due dirette concorrenti. Servirà soltanto inviare gli osservatori per un report ravvicinato da inoltrare alla dirigenza che solo successivamente alla conclusione dell’affare con il Real Madrid potrebbe affondare il colpo definitivo su Baldanzi. Nel mirino dei tedeschi, in ogni caso, ci sono profili del calibro di Enzo Le Fee di proprietà del Lorient, Edson Alvarez dell’Ajax e Gabri Veiga del Celta Vigo.