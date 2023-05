Dal Barcellona all’Aston Villa: 55 milioni, Alemany si ‘regala’ due interisti

‘Villans’ pronti a pescare dall’Inter. L’assist può giungere direttamente dal loro futuro Ds Alemany, reo di aver già annunciato l’addio dal Barcellona. Occhio al doppio colpo in casa nerazzurra

La stagione del Barcellona, eccezion fatta per il discorso Liga, è stata un vero e proprio fallimento. I ‘blaugrana’ sono, infatti, usciti prematuramente sia dalla Champions che poi dall’Europa League, dicendo inoltre addio anche dalla Copa del Rey, competizione nella quale i catalani si sono arresi sotto i colpi del Real Madrid, rei di averli messi al tappeto per 0-4 nella sfida di ritorno.

Perché deludente, per il resto? Se non altro per il fatto che, oltre a non aver raggiunto tutti gli obiettivi che gli spagnoli si erano prefissati ad inizio stagione, i ‘catalani’ – pur non avendo una liquidità che non era propriamente nella loro disponibilità, e che di fatto ha aggravato ulteriormente la loro situazione finanziaria dal punto di vista dei rispettivi debiti – si sono ugualmente permessi di spendere di qua e di là, proprio come testimoniato dai circa 150 milioni di euro investiti negli acquisti di Lewandowski, Raphinha e Kounde.

Ad ogni modo, per via del fatto che il Barcellona non ha centrato tutte quelle che erano le loro priorità, i ‘blaugrana’ sono ora chiamati, a maggior ragione, a dover incominciare a progettare quella che sarà la loro prossima stagione: finestra di calciomercato estiva che partirà sì con un minimo di supporto da parte del Ds Mateu Alemany, ma che si concluderà – per via di quanto accaduto recentemente – con l’ausilio di un altro dirigente.

Negli scorsi giorni, infatti, tramite una nota ufficiale rilasciata sul proprio sito, il Barça ha ufficializzato l’addio, al termine di questa stagione, di Alemany: figura dirigenziale che – per via di quel contratto che, in teoria, lo vedeva legato ai catalani sino a giugno 2024 – ha promesso di occuparsi della prima parte della campagna acquisti che il Barcellona compirà nei prossimi mesi lasciando, poi, l’incarico a qualcun altro.

Nel frattempo, il dirigente spagnolo è in procinto di dover fare meta nei mesi successivi in quel di Birmingham, città nella quale donerà il proprio supporto all’Aston Villa: club che raggiungerà prossimamente e col quale svolgerà la propria mansione da dirigente. Attenzione, però, in quanto quella dei ‘Villans’ – recentemente rilanciati dal tecnico Unai Emery – si appresta ad essere una campagna acquisti a tratti bollente e che, di fatto, potrebbe regalare qualche colpo a sorpresa direttamente dalla Serie A, magari proprio dall‘Inter.

Calciomercato Inter, Alemany può regalare Brozovic e Dumfries all’Aston Villa: doppio colpo da 55 milioni

Come già preannunciato, quella che a breve l’Aston Villa compirà, si appresta ad essere una campagna acquisti tutt’altro che banale e che verrà avviata, praticamente, dal loro futuro Ds Mateu Alemany. Potrebbe essere proprio lui, non a caso, la chiave che potrebbe consentire ai ‘Villans’ di pescare direttamente in Serie A: campionato nel quale gli stessi inglesi possono arrivare a fare spese provando ad ingaggiare sia Marcelo Brozovic che Denzel Dumfries dall’Inter.

Sia l’uno che l’altro, infatti, in tutti questi ultimi mesi sono finiti per fare gola a diversi club di Premier League: Liverpool, seppur in maniera del tutto timida, nel caso del croato e Chelsea e Manchester United per quanto riguarda il laterale olandese.

A distanza di qualche mese di tempo, però, con la situazione che si è ormai stravolta del tutto – in quanto Dumfries non gode, certamente, più di tutti gli apprezzamenti di una volta – potrebbe essere, magari, proprio l’Aston Villa a muovere il primo passo nei confronti dei due calciatori in questione.

Occhio, quindi, a questi due nomi: in quanto, quello di Brozovic, resta da considerarsi un profilo in uscita e che Alemany ha, peraltro, già trattato assieme ad Ausilio per provare a portarlo in sponda Barcellona tramite la via dello scambio con Kessie che, finora, non è affatto andato in porto.

Da non escludere, dunque, una potenziale doppia offerta da 55 milioni di euro per provare a portare lì in quel di Birmingham sia l’ex Dinamo Zagabria che l’ex Psv.

E’ vero. Non c’è nemmeno da nasconderlo. L’Inter, per quanto ne concerne di questi due profili, resta aperta alla cessione, con questa eventuale ed ipotetica offerta che resta da dover considerarsi soddisfacente… Anche se, in quel caso, ci sarebbe comunque un altro ostacolo da superare. Questo per via del fatto che sia Brozovic che Dumfries dovrebbero accettare, eventualmente, di approdare in un club che, per il resto della prossima annata – e chissà per quanto altro tempo – non figurerà tra le 32 squadre che prenderanno parte alla prossima edizione di Champions League.